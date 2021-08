Separan del cargo a altos funcionarios del Minsa por escándalo de hisopados

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre ordenó la separación de sus cargos de Leonardo Humberto Labrador Chávez, jefe de epidemiología y de Ana Lorena Chang Chevalie, jefa de Salud Pública de la Región Metropolitana de Salud.

Ambos funcionarios forman parte de la Junta Directiva de la empresa Clínica Sermedic, registrada como A&L Medic S.A. el julio del 2020, y que estuvo realizando las pruebas de covid-19 para viajar a Taboga y Contadora, en el área de La Playita de Amador.

Sucre aceptó que “hay conflicto de intereses" porque ambos son funcionarios del Minsa y participan de una empresa que está realizando hisopados y a la vez expresó que "al igual que ustedes hemos sido sorprendidos en la voluntad y en la confianza que se le tiene a los funcionarios.

El titular de Salud negó que el “Minsa haya contratado alguna empresa para que haga hisopados".

El ministro afirmó indicó que lo que se conoce hasta ahora es que Sermedic llegó de manera voluntaria y se instaló por unos días en el área para promover su empresa y hacer los hisopados.

"Nosotros ofertamos de manera gratuita y permanente en los puntos de hisopados para que todo el que quiera viajar a estas áreas en donde no hay covid.

Tres investigaciones

Tres investigaciones paralelas se inician en este caso y tras el resultado que arrojen, se determinarán las acciones que corresponden para cada uno de los funcionarios, dijo.

“Desde cuándo operaba esa empresa es lo que hay que verificar y eso le compete a Asesoría Legal y Recursos Humanos de hacer la investigación y si contaban con los permisos para realizar ese tipo de actividades”, dijo.

El ministro también señaló que el departamento de “Recursos Humanos nos confirmará, según su análisis si además de la suspensión o separación del cargo le compete la destitución. Téngalo por seguro que no nos va a temblar la mano”

Publicidad

No renunciará

En medio de una conferencia de prensa y ante la pregunta de que si debía renunciar ante los reiterados escándalos que involucran funcionarios bajo su tutela, Sucre defendió su puesto, aunque afirmó que cargo está a disposición del "Señor Presidente" (Laurentino Cortizo).

“Como ministro de Salud mi responsabilidad aquí es hacer que cuando hay fallas de este tipo el que tiene que pagar pague, esa es mi responsabilidad. Yo estoy cumpliendo de forma rígida lo que me corresponde a mí como rector”.

Pruebas gratuitas

El ministro Sucre recalcó que no hay que pagar y pidió acudir a las áreas y puestos de hisopados les está montando para que entonces aprovechen el beneficio y tengan su prueba 72 o 48 horas antes de viajar.

Sucre aclaró también que las personas que son residentes en áreas que no tienen Covid o tienen baja positividad no tienen que hacerse prueba de Covid. Tampoco, las personas que tienen sus dos dosis de la vacuna contra el Covid-19 deben hacerse pruebas.

El titular de Salud afirmó que quienes no se han vacunado ni residen en el área tienen que ir a los puestos de hisopados gratuitos para que puedan viajar tranquilamente a las áreas de baja incidencia.

¡Confirmado!

El director de la región metropolitana de salud, Israel Cedeño, tras presiones de los medios de comunicación, confirmó que los nombres de sus colegas sí figuran en la directiva de esta empresa y que se hicieron hisopados en Amador a las personas que viajaban a algunas islas del Pacífico panameño. El director de la Región Metropolitana de Salud dejó claro que si a él se le hubiese ofrecido ese contrato siendo funcionario no lo hubiera aceptado.

Obligatoriedad

Hace dos semanas, el Ministerio de Salud anunció la obligatoriedad de realizarse las pruebas de hisopado a quienes deseaban viajar a las islas.

Actualmente para viajar a estas islas los interesados deben presentar su esquema de vacunación completo, sin embargo, en la actualidad no se está efectuado esta toma de hisopados, ya que los viajeros deben llegar con su prueba o su tarjeta de vacunación contra la covid-19.

En el caso de Chang, no solo tendría un conflicto de interés por la empresa creada con Labrador para hisopados, sino que también con el negocio de estéticas. Dentro de sus funciones, Chang se destacaba por perseguir supuestas estéticas clandestinas, pero ella misma registra en su página Linked In que es propietaria de Le Amoure Esthetique.

Las investigaciones

La primera institución en reaccionar ante las denuncias fue la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), que solicitó la separación de los servidores públicos involucrados en posible conflicto de intereses en el Ministerio de Salud (Minsa)

La Antai también comunicó que ya se inició una investigación de oficio sobre este caso y agregó que este jueves se practicarán diligencias.

También, la Fiscalía Anticorrupción informó que comenzó la investigación de oficio por la supuesta comisión del delito de tráfico de influencias.