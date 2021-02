Si la ministra de EducaciÃ³n "no quiere hacer el trabajo que entregue el puesto"

Una publicación compartida de Diario Crítica (@criticapa)

El diputado se refirió a la entrega masiva del equipo a los estudiantes que anunció el presidente salvadoreño Nayib Bukele.

Vásquez además considera que el proyecto que se discute en la Asamblea no resuelve el problema de la educación, que tiene varias aristas y mucha raíz, por lo que pidió que la Comisión que se encarga de realizar las evaluaciones, fuera más amplia.

"La realidad actual es insostenible y lo que recibimos del Ministerio de Educación es silencio, y por eso con la misma franqueza que hablé hace algunos días con el caso de los albergues indicó que si la ministra de Educación no quiere jugar su rol, que entregue el puesto"

En ese momento se escucharon aplausos de los presentes y el diputado afirmó: por primera vez aplauden padres y dueños de escuelas y... a ustedes, eso les debe preocupar".

Porque la conozco, me he sentado con ella, hemos conversado, hemos trabajado en equipo, creo que tiene excelentes ideas, pero si no quiere hacer su trabajo que entregue el puesto.

Lo que se apruebe estarán las mismas personas que en ese momento se encontraban presentes.