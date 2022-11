¡Si Navidad es pecado...soy pecadora!

La vicealcaldesa de Panamá, Judy Meana, defendió y justificó los gastos de B/. 5.7 millones en los que está incurriendo este municipio para realizar el alumbrado y desfile navideño.

"Si es un pecado defender la Navidad de los niños, entonces, pues me declaro pecadora, pero no se metan con la Navidad de los niños. Los niños tienen derecho a tener su Navidad", sentenció Judy Meana.

"Si comparamos ahora los costos de cualquier tipo de productos en la actualidad, después de la pandemia no es lo mismo. Las cosas cuestan más ahora y son 33 puntos los que se van a iluminar para los niños que se merecen la Navidad, entonces 'no se metan con la Navidad de los niños'", dijo Meana,

Meana destacó que en administraciones alcaldicias anteriores se gastó más de 4 millones de dólares, en un momento en el que la inflación no era tan alta como lo es actualmente y en la que solo se alumbraron 10 puntos y no 33 como ahora

Los desfiles que organizó el panameñista José Blandón tuvieron un costo promedio de $3.7 millones.

En el 2014, el desfile costó $298 mil y en el 2013 $400 mil.

En 1991, con la alcaldesa Mayín Correa, fue de $200 mil, cuando Juan Carlos Navarro estuvo en el poder alcaldicio, el costo subió a $350 mil, luego llegó Bosco Vallarino, quien realizó las actividades a un precio de un millón

Contenido Premium: 0