Sigue el debate entre comunidad médica sobre uso de hidroxicloroquina

La comunidad médica de Panamá continúa debatiéndose sobre el uso y efectividad de algunos medicamentos para combatir el Covid-19. Unos médicos están a favor y otros han manifestado su oposición sobre el uso de la hidroxicloroquina y otros fármacos. El debate se centra en la efectividad y la evidencia científica de estos medicamentos.

El Dr. Francisco Sánchez Cárdenas, miembro del comité asesor de salud sobre Covid-19, a través de varios mensajes en su cuenta de Twitter han expresado su posición frente a este tema sobre el uso de estos medicamentos, y cuestionado la posición de algunos de sus colegas.

Sánchez Cárdenas dijo no entender la oposición de algunos colegas con referencia al uso de HDC, expresó "Sigo sin entender algunas actuaciones. Cuando se proscribió el medicamento HDC del tratamiento y por “casualidad” aumentaron los casos y las defunciones no hubo protesta. Cuando se reinstala y las cifras mejoran hay protestas".

En el hilo de sus pensamientos también manifestó que "Todavía no hay medicamento ni vacuna contra el Covid. Así como el oxígeno, los corticoides y Remdezivir han probado que solo mejoran pronósticos y no hacen daño. Así mismo hay otros medicamentos que tampoco hace daño y hay debate sobre su eficacia o no por qué no utilizarlos".

Sigue diciendo que "Si cualquier medicamento que tenga estudios y dentro de estos hay pruebas de seguridad porque no utilizarlos cómo está permitido “of label” o de “reproposito”? A dosis mínimas, en solo una fase específica y bajo prescripción médica? No entiendo la verdadera razón de este debate".

El neurocirujano manifestó que "Estamos ante una enfermedad nueva con un germen desconocido. Por eso se han cometido desaciertos y recomendaciones que luego se han rectificado. En 6 meses la ciencia a avanzado rápido. Apliquemos nuestra ciencia y dejemos qye ella haga su trabajo".