Sigue paro en Estrella Azul; empresa habla de pÃ©rdidas, sindicato de violaciones

El paro de los trabajadores de la empresa Estrella Azul se mantienen a pesar que las negociaciones continúan en busca de un acuerdo, principalmente en el tema de ajuste salarial.

El Sindicato de Trabajadores de las Empresas de los Productos Estrella Azul (SITEEA) pide un aumento de 8 centésimo y la empresa propone 3.

En un comunicado Estrella Azul indicó hoy que "La cadena productiva se está viendo gravemente afectada, en especial los productores de leche de las diferentes provincias que diariamente entregan 125,000 litros a nuestras instalaciones".

Se afirma que más de 250 fincas ganaderas están afectadas y han dejado de percibir flujo de efectivo que semanalmente Estrella Azul les desembolsa para mantener activa sus unidades productivas.

Por su parte, SITEEA mañana ofrecerá un conferencia de prensa en la que según indicaron denunciarán "situaciones contrarias a la ley y violatorias a los derechos humanos y laborales".





Ajuste salarial, el gran problema

En la mesa de diálogo se encuentran representantes del SITEEA quienes analizan las propuestas presentadas por la empresa. que afirma que se mantienen en la mayor de las disposiciones de buscar soluciones.

Uno de los puntos en los que no se ha logrado un acuerdo es referente a un ajuste salario. Estrella Azul indica que los colaboradores mantienen un salario del 16.5% por encima de la industria.

Recalcan que la empresa ha sufrido pérdidas millonarias, año con año y que la situación se agravó en el 2020 a raíz de la pandemia, y buscan posturas razonables que no perjudiquen la sostenibilidad financiera de la empresa.





Trabajadores

Uno de los vocero de los trabajadores, Oswaldo Danies indicó, que se les está desconociendo el ajuste de salario del 4.5% sobre el salario base.

"La empresa pretende dar un aumento de 3 y hasta de 4 centésimos por hora, cuando ellos están solicitando un máximo de 8 centésimos por hora, y la empresa lo está condicionando al tiempo que tienen el trabajador de laborar en la compañía y eso no es inaceptable.

El sindicalista destacó se ha intentado pagar co "vales" en vez de aceptar el aumento salarial, a pesar de la existencia de una convención colectiva.

El Consejo de Delegados y Delegadas de @CONATOPanama respalda la #Huelga de los trabajadores y trabajadoras de Estrella Azul, comprada por Lácteos Hondureños, quien pretende desconocer el último acuerdo de ajuste salarial por porcentaje y en su lugar imponer 3 centavos de aumento pic.twitter.com/7WVtHaipjj — Confederación Convergencia Sindical (@CS_Panama) June 28, 2021