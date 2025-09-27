SINAPROC atiende 15 incidentes por lluvias en las últimas horas

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COE), informó que entre las 6:00 p.m. del 26 de septiembre y las 6:00 a.m. del 27 de septiembre se registraron 15 incidentes relacionados con las lluvias, tras recibir 15 llamadas, 10 de ellas por emergencias y 5 por consultas.

Los eventos reportados incluyeron:

7 árboles caídos (sobre ríos, vías y viviendas).

5 deslizamientos de tierra.

2 viviendas inundadas.

1 colapso de estructura.

Principales afectaciones

Panamá y San Miguelito: Se reportaron deslizamientos en Tierra Prometida, Gonzalillo, Las Cumbres y Tinajita. También se registraron árboles caídos en Bella Vista, Villa Zaita y Brisas del Golf.

Pacora y Gonzalillo: Dos viviendas resultaron inundadas, afectando a 5 adultos y 5 menores. Las autoridades entregarán kits de limpieza, colchones y enseres básicos.

24 de Diciembre: Se reportó el colapso de una estructura previamente inspeccionada. Los moradores no habían seguido las recomendaciones técnicas emitidas por las autoridades.

Coclé (Aguadulce y El Roble): Un árbol cayó sobre la vía Interamericana. El incidente fue atendido en coordinación con la Policía Nacional.

Además, se reportaron vías anegadas en sectores como Miraflores, Cerro Viento, Parque Lefevre y Villa del Rey.

Nuevo deslizamiento en Chivo Chivo

Durante la noche se registró un nuevo deslizamiento en el área de Chivo Chivo, obstruyendo nuevamente la vía que había sido habilitada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Personal de la Policía Nacional permanece en el lugar, reforzando las medidas de seguridad para evitar el paso de vehículos y personas. Los trabajos de remoción continuarán este sábado.

