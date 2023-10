Sindicato Utramipa sale a las calles a favor del contrato minero

En la mañana de este viernes, el Sindicato de Unión de Trabajadores de Minera Panamá (Utramipa), salió a las calles en Penonomé, a favor de la aprobación del contrato minero y en defensa de sus puestos de trabajo.

“En el día de hoy tenemos esta actividad en defensa de todos los puestos de trabajo de más de 40 mil panameños, los cuales exigimos la aprobación del contrato,queremos nuestra paz, somos panameños, tenemos derecho de llevar el pan a nuestros hogares, ya se han arreglado los puntos que no concordaban en el nuevo contrato. Estamos cansados ya de estos cierres, de todo lo que se está haciendo, exigimos la aprobación del contrato”, dijo Maicol Camacho, dirigente sindical de Utramipa en la manifestación.

En la protesta se dieron cita alrededor de 1800 personas, desde trabajadores, familiares y proveedores que escucharon el llamado de salir a las calles, que hizo Utramipa ayer a través de un comunicado en sus redes sociales

“Como sindicato mayoritario de la empresa Minera nos preocupa el destino de los puestos de trabajo y la suerte de la única fuente de ingresos que tenemos para la subsistencia de nuestras familias”, señalaron en un comunicado.

Además indicaron que las voces que piden el cierre de la empresa son irresponsables por partida doble porque no les importa el aumento del desempleo y porque no tienen ni ofrecen alternativas para sustituir las fuentes de ingreso.

“Recordemos que la empresa no empezó ayer. Cuando empezó a construirse, el sindicato de trabajadores de aquella época no se opuso ni denunciaron las excavaciones. Para entonces no cuestionaron la actividad minera y recibieron todos los beneficios que les reportaron las obras de construcción”.

En el informe, Utramipa explicó que la Minera es una realidad desde hace años pese a que algunos empiezan a conocerla ahora. “La Minera existe porque la pedimos, existe como una realidad como tantas otras, con sus inconvenientes y beneficios”.

Cabe destacar que en horas de la mañana de este viernes 20 de octubre, fue aprobado en tercer debate el contrato de Concesión Minera del proyecto de Ley 1100, en la Asamblea Nacional , con 44 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones.

Con la aprobación en tercer debate, queda en manos del presidente Laurentino Cortizo en aprobar o rechazar dicho contrato.

