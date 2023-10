Sindicato Utramipa se opone al cierre de la Minera

El sindicato de Unión de Trabajadores de Minera Panamá (Utramipa) anunciaron que saldrán a las calles para evitar el cierre de la Minera y luchar por los trabajadores mineros y sus familias, sin descuidar las denuncias y demandas que le harán a la empresa cada vez que incumpla sus compromisos con el país.

“Como sindicato mayoritario de la empresa Minera nos preocupa el destino de los puestos de trabajo y la suerte de la única fuente de ingresos que tenemos para la subsistencia de nuestras familias”, señalaron en un comunicado.

Publicidad

Además indicaron que las voces que piden el cierre de la empresa son irresponsables por partida doble porque no les importa el aumento del desempleo y porque no tienen ni ofrecen alternativas para sustituir las fuentes de ingreso.

“Recordemos que la empresa no empezó ayer. Cuando empezó a construirse, el sindicato de trabajadores de aquella época no se opuso ni denunciaron las excavaciones. Para entonces no cuestionaron la actividad minera y recibieron todos los beneficios que les reportaron las obras de construcción”.

VEA TAMBIÉN: Videovigilancia capta incidentes, pero ¿qué pasa después?

En el informe, Utramipa explicó que la Minera es una realidad desde hace años pese a que algunos empiezan a conocerla ahora. “La Minera existe porque la pedimos, existe como una realidad como tantas otras, con sus inconvenientes y beneficios”.

Cabe destacar que el pasado miércoles 18 de octubre, el contrato de Concesión Minera del proyecto de Ley 1100, fue aprobado en primer debate en la Asamblea Nacional, con siete votos de diputados a favor y dos en contra.

Los diputados que votaron a favor fueron Roberto Ábrego, Cenobia Vargas, Víctor Castillo, Francisco Alemán, Nelson Jackson, Ariel Alba y Alaín Cedeño, mientras los votos en contra fueron por parte de Juan Diego Vásquez y Elías Vigil.

Durante la discusión del proyecto, el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, expuso que de no aprobarse el contrato, Minera Panamá podría demandar al Estado por 100 millones de dólares.

Se espera un segundo y tercer debate en el pleno de la Asamblea para continuar con el tema del proyecto minero.

Contenido Premium: 0