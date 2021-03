Siria Miranda se va a trabajar a Washington con el gobierno de Nito

La presentadora de TVN Noticia, Siria Miranda, deja temporalmente su puesto en TVN Media luego de aceptar trabajar en la administración del presidente Laurentino Cortizo.

Miranda ocupará un puesto en la embajada de Panamá en Washington, Estados Unidos, por lo que se acoge a una licencia por cargo público, según se anunció esta tarde.

“Hoy quiero compartirles, que he tomado la decisión de aceptar la oportunidad de servir al país en el exterior”, inicia diciendo la comunicadora.

'En los próximos días estaré comenzando en un nuevo cargo y responsabilidad que en lo personal es un honor y una gran oportunidad de desarrollo dentro de mi carrera profesional', dijo Miranda.

La comunicadora escribió en su cuenta de Instagram:

Hoy quiero compartirles, que he tomado la decisión de aceptar la oportunidad de servir al país en el exterior.

En los próximos días estaré comenzando en un nuevo cargo y responsabilidad que en lo personal es un honor y una gran oportunidad de desarrollo dentro de mi carrera profesional.

Esta nueva posición, me impide continuar con mis labores en TVN Media por lo cual me estaré acogiendo a una licencia de mis funciones y roles.

Agradezco a ustedes mis seguidores y a la audiencia por su cariño, respaldo, apoyo y por siempre seguir día a día mi trabajo desde mis inicios como reportera hasta recibirme en sus hogares todas las tardes para informarse.

También, quiero agradecer a @tvnpanama @tvnnoticias por permitirme cumplir este nuevo reto al servicio de mi país y brindarme su apoyo. Los quiero y seguiremos aquí a través de las redes. Bendiciones.



