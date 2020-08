Sistema de salud está colapsado, dice esposa de periodista recuperado de COVID

El periodista Luis Carlos Velarde se encuentra en su casa recuperándose tras resultar positivo en COVID-19. Su esposo agradece a Jesús y a todas las personas por las plegarias y las buenas vibras al pedir por el comunicador.

De igual forma, enumera algunas de las lecciones que le ha dejado esta difícil situación que debió enfrentar junto a su esposo.

1. Los pacientes positivos sin comorbilidades también pueden complicarse como le pasó a mi esposo, hombre saludable de 49 y sin enfermedades de riesgo.

2. Es importante escuchar a tu cuerpo. Mi esposo lo hizo. Si bien mejoró de los síntomas del covid (fiebre y malestar muscular) la debilidad y sensación de falta de aire no desaparecía y su decisión de ser hospitalizado fue oportuna. Esa decisión cambió el escenario por completo.

3. Las contradicciones respecto a algunos parámetros de salud pueden determinar la diferencia entre salvar o no una vida. Me refiero a los parámetros sobre nivel óptimo de saturación de oxígeno en sangre. Los médicos nos advirtieron que menos de 92 era una señal de alerta pero los paramédicos que dieron asistencia a mi esposo en diferentes oportunidades nos decían que eso era aceptable que él "estaba bien" y que ellos atendían pacientes hasta con 85 de saturación de oxígeno que lo importante era que pudiera respirar.

4. El sistema público de salud está más que colapsado y desgastado y requiere ayuda inmediata. La respuesta de seguimiento del Minsa llegó cuando mi esposo ya se encontraba hospitalizado.

5. La inversión en salud pública e investigación cientifica debe ser prioridad de Estado. Esta pandemia ha sido más que ejemplo suficiente.

6. Mi consejo final: seamos ciudadanos conscientes y pongamos de nuestra parte con disciplina que esta lucha es de todos.