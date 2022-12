Soldado élite afgano llegó a EEUU vía Panamá

Abdul Wasi Safi, un comando de élite de Afganistán que luchó junto a las fuerzas estadounidenses para evitar a los talibanes, pasó por Panamá y fue arrestado en Texas por cruzar ilegalmente la frontera sur.

Se dice que Abdul Wasi Safi es el único de casi 100 migrantes que cruzaron el Río Grande en septiembre que fue detenido por la Patrulla Fronteriza de EE. UU.

Su hermano, Sami-Ullah Safi dijo a FOX News que Abdul enfrenta la deportación a Afganistán, donde seguramente enfrentará la ejecución por parte de los talibanes.

Wasi, como lo llamó su hermano, se quedó atrás cuando el último avión salió de Afganistán durante el verano en medio de la tumultuosa retirada de las tropas estadounidenses por parte del presidente Joe Biden.

Sami, quien ahora es ciudadano estadounidense, contó cómo su hermano ha estado huyendo desde que el último avión que evacuaba a las fuerzas estadounidenses salió del país. El pagó más de $1,000 para que Abdul obtuviera una visa para ingresar a Pakistán y luego viajar a Brasil.

A fines de agosto, junto a cientos de migrantes cruzaron Colombia y entraron en el Tapón del Darién.

Alega que los efectivos de Panamá cuando llegó al campamento del migrante lo desnudaron frente a todos, le arrojaron talco repelente de insectos y lo llamaron terrorista en repetidas ocasiones.

"Me trataron muy mal", dijo el afgano. "Me quitaron la comida y dijeron que era una bomba, llamándome talibán. Dije que no era talibán y aun así me trataron así".

Pero pudo cruzar Centroamérica y llegar a México, donde le pagó a un contrabandista para que lo llevara a él y a casi otros 30 migrantes en un camión hasta la frontera con EE. UU y finalmente pudo cruzar el Río Grande el 30 de septiembre. Pidió asilo, pero en cambio fue arrestado.

Se le negó la fianza en octubre, a pesar que su hermano se había ofrecido a albergar mientras su caso estaba pendiente. Y apenas el mes pasado, fue transferido a un centro de detención de migrantes.

