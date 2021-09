Solo 179 positivos de Covid-19 y 8 muertes

Un total de 179 casos positivos nuevos de Covid-19, cerca de 50 menos que ayer, reportaron autoridades de Salud en el informe epidemiológico para hoy, lunes. Sin embargo, se reportaron 8 defunciones, dos más que ayer.

Con las nuevas cifras del Ministerio de Salud, el total acumulado de positivos aumenta a 466,357 y las defunciones acumuladas suman 7,216. La letalidad es de 1.5 %.

El número de recuperados es de 455,577 y se aplicaron 3,465 pruebas, que arrojaron un porcentaje de positividad de 5.1 %.

Los casos activos suman 3,564. En aislamiento domiciliario se reportan 3,277 de los cuales 3,140 se encuentran en casa y 137 en hoteles.

Los hospitalizados suman 287 y de ellos 234 se encuentran en sala y 53 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Más de 5 millones de dosis

En Panamá se han aplicado 5,458,521 dosis de la vacuna contra la Covid-19, según el informe del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), remitido esta tarde al Ministerio de Salud (Minsa).

De este total, se han colocado 4,711,232 dosis de la vacuna Pfizer y 747,289 de AstraZeneca.

Esta semana continúa la vacunación por barrido en diversas regiones del país, a partir del miércoles 29 de septiembre, para la población en general desde los 12 años.

En la provincia de Bocas del Toro se estará vacunando en el hospital Guillermo Sánchez Borbón, en el distrito de Bocas del Toro y en el hospital de Almirante en horario de 7 a.m. a 3 p.m.; y en la terminal de transporte Sincotavecop de Changuinola, de 7 a.m. a 1 p.m.

Publicidad

Mientras que en la provincia de Veraguas, se habilitará un punto de vacunación en la zona saludable de Santiago Mall para aplicar, primeras y segundas dosis de Pfizer y segundas dosis de AztraZeneca, en horario de 9 a.m. hasta las 5 p.m.

En Panamá Oeste, se estará vacunando con Pfizer y AstraZeneca en Anclas Mall, de La Chorrera, de lunes a viernes en horario de 9 a.m. a 3 p.m.

En tanto, en Coclé se estará vacunando en el circuito 2-3, que comprende los distritos de Natá, Olá y La Pintada.

Por su parte, en Panamá Norte se estará aplicando vacunas desde el jueves 30 de septiembre al sábado 2 de octubre en 4 puntos de vacunación del circuito 8-9. El horario de atención es de 7 a.m. a 5 p.m. en el Centro Escolar Básico General Melchor Lasso De La Vega (Alcalde Díaz), escuela John F. Kennedy (Chilibre), Nuevo Progreso (Ernesto Córdoba) y la escuela Árabe de Egipto (Las Cumbres).

Este lunes continuaron las jornadas de vacunación a la población desde los 12 años: en la provincia de Herrera se aplicaron 146 vacunas en el puesto fijo de la escuela José Daniel Crespo; y 104 dosis colocadas en la provincia de Chiriquí.

Duranta la vacunación por barrido de la semana pasada en los circuitos 4-3 y 4-5, de la provincia de Chiriquí, se aplicaron unas 7 mil 400 dosis a residentes de los distritos de Bugaba, Tierras Altas, Boquete, Dolega y Gualaca.

Continuarán operativos

Desde este lunes se eliminó el toque de queda en Veraguas, Herrera, Coclé, Los Santos, al igual que en el distrito de San Miguelito, y las regiones de Panamá Norte y Panamá Metro.

En este sentido, el titular de Salud señaló que las direcciones regionales de salud junto a la Fuerza de Tarea Conjunta continuarán haciendo operativos y seguirán aplicando sanciones a las personas que participen de eventos o reuniones masivas, sin cumplir las medidas establecidas.

La viceministra de Salud, Ivette Berrío, expresó que “desde hace 4 semanas aumentamos puntos de vacunación y más de 60 mil dosis se aplicaron en menos de tres semanas. Eso quiere decir que había mucha gente rezagada que ahora viendo los resultados de la vacunación en el país y que no generó muertes ni complicaciones de salud, se han animado a inmunizarse”.

Berrío precisó que debido a la contención de la propagación del virus de la Covid-19, se ha disminuido la ocupación de las salas de todos los hospitales del país y se reactivaron otras atenciones médicas, entre ellas la consulta externa.