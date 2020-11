Suben casos positivos nuevos de Covid a 1,344 en un día; hay 6 defunciones

Panamá contabiliza 1,344 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 146,653 y se han registrado 6 nuevas defunciones para aumentar a 2,873 la cifra de acumulados y una letalidad del 2.0 %.

A la fecha se aplicaron 9,906 pruebas, para un porcentaje de positividad de 13.6%.

Los casos activos suman 18,410. En aislamiento domiciliario se reportan 17,582 personas, de los cuales 17,015 se encuentran en casa y 567 en hoteles. Los hospitalizados suman 828 y de ellos 675 se encuentran en sala y 153 en UCI.

En el mundo se registran 34,815,146 personas recuperadas, mientras que se suman un total de 54,083,176 casos positivos por COVID-19 acumulados y 1,313,667 defunciones para un porcentaje de letalidad de 2.4%.

Anuncian masificación de pruebas

Se recomienda que la toma de temperatura con termómetro infrarrojo se haga únicamente en la frente siguiendo las instrucciones del fabricante, ya que al hacerla en otra parte del cuerpo puede causar una medición errónea. #ProtégetePanamá pic.twitter.com/bqSQtVDeVQ Publicidad — Ministerio de Salud de Panamá (@MINSAPma) November 15, 2020

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, reveló está semana que ha girado instrucciones a las direcciones regionales, así como a los Equipos Unificados de Trazabilidad (EUT) para “masificar” el número de pruebas para la detección de COVID-19 en todo el país.

Las cifras correspondientes a la fecha de hoy, indican que para las últimas 24 horas se aplicaron un total de 9,906 pruebas, la primera vez que se llega a tal número. Para este viernes 13 de noviembre se había llegado a 9,154 pruebas.

Al mismo tiempo, el ministro Sucre reiteró su preocupación por la cantidad de personas que son asintomáticas y que deambulan por las calles sin ningún tipo de protección.

Añadió que estas personas corresponden al 30% y se convierten en un peligro para el resto de la población, incluso para ellos mismos y para sus familiares.

También insistió en que gran parte de los contagios se registran cuando las personas hacen visitas y reuniones familiares en las que se genera confianza y las personas se quitan la mascarilla, lo que aumenta el riesgo de nuevos contagios.

Ante esta realidad, el ministro dijo una vez más que la burbuja familiar la integran las personas que conviven bajo el mismo techo.

El resto de las personas, aunque sean familia, no forman parte de la burbuja familiar, por lo que no se pueden relajar las medidas de bioseguridad.

Se recuerda a la población que todas las actividades festivas están prohibidas en todo el territorio nacional. No se pueden realizar fiestas, bailes, discotecas, corridas de toro y cualquier otra que involucren aglomeraciones.

Los Equipos Unificados de Trazabilidad seguirán en las calles buscando los casos en sus propias casas para cortar la cadena de transmisión del virus.