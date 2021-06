Subió un video en el que amenazó al Presidente; ahora está aprehendido

Aprehendido así quedó el joven José Richardson quien subió un video a redes sociales, donde otro sujeto, amenazaba con matar al Presidente de la república, Laurentino Cortizo, usando franco tiradores, si llegaba a la provincia de Colón.

En el video un sujeto con palabras “ofensivas” hacia el Mandatario hacia esta amenaza de muerte, al considerar no estar de acuerdo, con la forma de acceder al vale digital de 120 dólares, inscribiéndose en cursos del Inadhe o trabajos comunitarios.

Lo cierto que este video, que se difundió como pólvora desde el miércoles, ha llevado a los organismos de seguridad, a iniciar una exhaustiva investigación en la que hasta el momento Richardson, es el único que es investigado por este caso.

El sujeto que sale en el video a esta hora de la mañana del viernes, no había sido ubicado.

La aprehensión de Richardson se dio en horas de la noche del jueves, cuando agentes de la Dirección de investigación judicial (DIJ), llegaron a la vivienda de él, ubicada en el corregimiento del Barrio Norte, para ser investigado por este video.

Richardson ha aceptado que subió el video, pero asegura que él, no grabó el mismo, ni mucho menos amenazó al mandatario Cortizo.

Explicó que él, solo se tomó el video de un estado de whassap, y lo montó en su Instagram y otra red social (tik tok), “como hicieron muchos”.

Indicó que por ningún momento solo por hacer eso, pensó que eso lo iba a perjudicar.

Agregó que luego buscando culpable, tomaron su foto de redes sociales y lo subieron, haciendo ver, como que él, era el culpable de ese video.

Antes de ser detenido, Richardson por voluntad propia se dirigió a la sede de la Policía Nacional y a la DIJ, para hacer de conocimiento que se trataba de implicarlo con el video, donde le recomendaron dirigirse hacia el Ministerio Público.

Este video fue ampliamente difundido en varias plataformas digitales, no solo por Richardosn, sino por cientos de personas.