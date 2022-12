Subsecretaria de CD denuncia irregulardades

Dana Castañeda, sub secretaria de la Junta Directiva del partido Cambio Democrático y candidata a Convencional denunció graves situaciones e irregularidades en el proceso de elecciones internas, violando el Código Electoral, entre las que mencionó la desaparición de postulaciones que habían sido presentadas oportunamente, así como la publicación de sólo los nombres de las ¨Cabezas de Nóminas¨ omitiendo los nombres de los restantes candidatos que componen todas las nóminas.

Castañeda dijo que no se sabe si las nóminas han sido admitidas ya que no han sido publicadas completas y cuestionó la lista de renuncias de aspirantes a ser reconocidos como candidatos a Convencional Nacional, que según la Comisión de Elecciones traduce que aquel aspirante que forma parte de aquel que renunció, debe ser rechazado.

De igual forma, tampoco se conoce el número asignado a cada nómina que según el reglamento debe obedecer a la orden de prelación según el orden de llegada, lo que debe ser conocido por que también es sujeto de impugnación.

En la publicación del Boletín Electoral 5235-B de 21 de diciembre de 2022 se constataron renuncias presentadas antes del 13 d diciembre de 2022, fecha en la que la Comisión de Elecciones publicó un edicto el mismo día respecto a las nóminas con algún tipo de inconsistencias por lo que deberían ser subsanadas. De acuerdo a Dana Castañeda el rechazo debe aplicarse tan sólo para el que renunció o falleció y no para rechazar la postulación de aquel que cumplió los requisitos para ser postulado.

La Comisión Nacional de Elecciones internas designada por Rómulo Roux, según la sub secretaria de CD, interpreta desfavorablemente, sin justificación al candidato que cumple con los requisitos, pero que sufrió la renuncia de su compañero de nómina.

Otra de las irregularidades sustentadas, mediante nota dirigida al presidente de la Comisión Nacional de Elecciones internas, es la omisión voluntaria de las personas designadas por la Secretaría Nacional de Mujer para firmar las postulaciones cuando no había, en diferentes provincias, que puede interpretarse como la vía para sacar del camino a los contendores electorales, afectando a los miembros del partido que hacen el esfuerzo para participar como convencional.

Finalmente, Dana Castañeda denunció que este proceso intencionalmente está mal llevado para seguir dilatando los tiempos mediante una impugnación total o parcial a todo el proceso.

