Sucre: debo mirar qué pasa con mi salud

El ministro Luis Francisco Sucre -quien viajó el miércoles a EEUU para someterse a una cirugía- dijo que toda su vida la ha dedicado a cuidar de la salud y la vida de sus pacientes, y en los dos últimos años de Panamá, de lo cual, se siente agradecido con Dios y satisfecho por lo logrado hasta ahora como equipo.

"Hoy, como todo ser humano me toca hacer un alto y mirar qué pasa con la mía, aunque sea temporal. Dios sabe cuál es la misión que tiene para cada uno de nosotros, el momento y el tiempo.Gracias a todos los que me tienen en sus oraciones, me envían mensajes solidarios y de fortaleza", escribió "Paco" Sucre.

El jefe de la cartera de Salud exclamó que Dios es perfecto y sabe lo que hace. Sucre ha dejado temporalmente el ministerio y se estima que estará fuera del país por 15 días. No se ha revelado su padecimiento.