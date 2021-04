Sucre, Defensor y Arzobispo hablan sobre caso Arquesio

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre aclaró que es el Consejo Técnico de Salud, quien tendrá la última palabra sobre la suspensión o no de la idoneidad de por vida como médico al diputado del PRD, Arquesio Arias.

Esto, luego de que la Federación de Asociaciones de Profesionales de Panamá (FEDAP), solicitó a la Junta Técnica de Salud la suspensión de la idoneidad del médico, a quien la Corte Suprema de Justicia declaró No Culpable delitos sexuales contra dos mujeres, una de ellas menor de edad.

Sucre detalló que el Consejo Técnico de Salud tienen que esperar que se les dé formalmente el fallo de la Corte Suprema de Justicia, discutirlo, y al final me notifican cuál es la decisión de ellos como Consejo Técnico de Salud.

Sobre esta solicitud contra Arias, la ministra Consejera de Salud, Eyra Ruiz indicó que no le ha dado seguimiento al caso, pero que considera que se deben respetar las leyes del país.

Por otra parte, para el defensor del Pueblo Eduardo Leblanc, con este fallo de la Corte Suprema de Justicia en la que declaró “No Culpable” al diputado Arquesio Arias, se ha cumplido con los derechos humanos en ese tema.

“No quiero entrar a discutir un fallo de la Corte, si es justo o no es justo, porque me lo prohíbe la Ley 7 del 97, si es legal o no legal este fallo, si es justo o no es justo”, expresó Leblanc.

Indicó que las víctimas pueden recurrir a esferas internacionales en caso de que se les haya vulnerado un derecho humano, pero que la Defensoría del Pueblo lo único que puede opinar es sobre que se cumpla la tutela judicial efectiva, “y en este caso según entendemos, ha habido el contradictorio, el derecho a las pruebas y a las contrapruebas y una resolución fundadas en hechos que estaban en el expediente”.

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa manifestó que se debe meter fuerte a esa renovación del sistema de justicia y que sea equitativa para todos, “yo creo que este es el sentir y Dios quiera que a quienes designen como nuevos magistrados sean los mejores, que puedan de verdad actuar libremente e implantar la justicia por encima de cualquier presión política y económica.

Para Ulloa, la justicia en Panamá no es igual para todos.