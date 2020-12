Sucre: la situación es complicada

El ministro de Salud Luis Francisco Sucre manifestó que la tendencia que ha marcado la pandemia del Covid-19, es que los casos van a seguir aumentando de manera gradual.

Sucre dijo en "Debate Abierto" que la situación es "bien complicada", porque aunque hay una capacidad hospitalaria del 35% a 41%, hay doctores que tienen complicaciones.

El titular de Salud señaló que hay que llevar una balanza, en cuanto a salud, sobre todo economía y la tranquilidad social. "No quiero decirle a la población que estamos en una situación caótica, porque no lo es, pero es importante, no es pare relajarnos", aclaró.

Dijo que diciembre es un mes muy difícil para todos, por la parte social ya que la cultura del panameño toda su vida de comprar regalos.

Mencionó que aunque tenemos un sistema económico muy golpeado durante todos estos meses de pandemia, diciembre es el mes más importante para el comercio en donde puede tomar algo de oxígeno, "pero el problema de salud es la más importante".

Instó a la población a no subir a los medios de transporte si los ven congestionados, así como a no organizar fiestas familiares, porque "muchas de las personas que se contagian argumentan haber estado en fiestas familiares.

En tanto, el Infectólogo, Javier Nieto Guevara advierte que va a llegar un momento en que la situación se puede volver insostenible," y tendríamos que establecer medidas menos demagógicas y más efectivas que puede implicar restricción de movilidad y confinamiento".