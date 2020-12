Sucre: No se puede viajar hacia el interior ni viceversa

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre advirtió hoy, que a partir de este miércoles no deben haber viajes en bus hacia el interior y tampoco hacia la capital y pidió a los empresarios coordinar horarios para que los trabajadores estén en sus hogares antes de las 7:00 p.m.

Sucre recordó que el cerco sanitario se instala mañana a las 5 de la madrugada y afirmó que el sistema de salud del país se encuentra en una situación difícil

Hizo un llamado al uso de caretas o pantallas faciales en el transporte público para aumentar las medidas de prevención y evitar el contagio del COVID-19.

Pidió a los panameños practicar el autoconfinamiento, y "sólo debemos salir para trabajar o por caso de emergencias, evitemos contagiar a nuestras amistades o familiares. Evitemos llevar el virus a nuestras casas".

No nos empeñemos en gastar y hacer shopping, vendrán tiempo.

Llamado a comerciantes.

Recordó a los comerciantes que el toque de queda inicia a las 7:00 de la noche por lo que pidió coordinar con sus trabajadores las horas de salidas, de forma tal que cada quien se encuentre en su casa cuando entra en vigencia el toque de queda.

Advirtió que la Policía Nacional, la Policía de Tránsito y la Fuerza de Tarea Conjunta podrá tomar todas las medidas contra quienes se encuentren deambulando por las calles.

El titular de Salud afirmó que en los últimos días el Ministerio ha sancionado a un número importante de comercios, que durante los operativos mantienen a personas adentro".

Como parte de las medidas se anunció que los cercos sanitarios estarán funcionando para impedir ese movimiento.

Operativos de la Policía

Por su parte, la Policía Nacional informó que a partir de las 5:00 a.m. de este miércoles 23 de diciembre, la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional (DNOT), procederá a establecer los puntos de control sanitario que fueron anunciados en diferentes sectores del país.

La DNOT detalla que en estos puntos de control, el carril izquierdo será para los vehículos particulares y el derecho para transporte de carga y autobuses, por lo que se hace un llamado a los conductores a cumplir con esta disposición.