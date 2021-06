Sucre: pide celebrar Día del Padre en burbuja

El ministro Luis Francisco Sucre manifestó que el equipo de Salud Pública está muy preocupado por la celebración mañana del Día del Padre, debido al aumento del contagio del Covid-19, por lo que debemos adoptar acciones para que la tercera ola de la pandemia, golpee suave.

“Queremos pedirles que por favor eviten reuniones familiares grandes, procuren celebrar el Día del Padre en su burbuja de hogar y si insisten en reuniones con una cantidad de personas mayor de 7 u 8 personas, guarden las medidas de bioseguridad”, instó el ministro.

Sucre afirmó que, aunque estemos entre familia, cerca 80% de la mayoría de los casos de contagios de Covid-19 se transmiten entre familiares y entre amigos.

“El hecho de yo ver a un familiar en un buen estado de físico, no significa que esa persona no esté portando el virus y no me pueda contagiar a mí y a mi familia, no podemos bajar la guardia, yo creo y confiando en Dios en que ya muy pronto, el otro año vamos a poder celebrar como nos dé la gana, pero por ahora, hay que mantener el buen comportamiento”, aseveró.

Reitero el llamado a la población a acudir a vacunarse, “mientras más rápido nos vacunemos y logremos el 70% de la población inmunizamos, más tranquilidad vamos a tener y más rápido vamos a llegar a la nueva normalidad”.

Por otro lado, el ministro de Salud señaló que ya estamos entrando en una tercera ola de Covid-19 en el país, “si nos podemos a ver hace un mes y medio estábamos en 2.5% de positividad y ya el promedio de positividad en la semana es 6.5 y 6.7”.

Dijo que lo importante es que esa tercera ola no nos golpee como nos golpeó en la primera o la segunda ola, sino que hagamos que el efecto de esa tercera ola sea suave, sea paulatina y que no provoque grandes efectos en la salud panameña, alteraciones en tema de salud, y siga provocando lesiones a la economía.