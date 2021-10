Sucre rechaza desinformación sobre vacunas

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre reiteró su rechazo a la desinformación y miedo infundado de algunas personas que están en contra de la vacuna del Covid-19.

Sucre pidió a las personas que no están de acuerdo con la vacuna, que respeten a los que estamos haciendo el trabajo, a los científicos que sí creen en la vacuna y a la población que se le ha demostrado que la vacuna es segura, efectiva y eficiente.

“Meter miedo infundado realmente no es correcto, nosotros respetamos que den su opinión, si tiene algún estudio real que lo presenten, lo que no podemos es meterle miedo a la gente sin ningún fundamento real para evitar que la gente haga valer su derecho y sobre todo que quiera fortalecer su sistema inmune, lo que no podemos es desinformar”, expresó Sucre en "Debate Abierto".

El titular de Salud indicó que como ministerio no pueden tomar acciones en contra de una persona que no está de acuerdo con la vacuna contra el Covid-19, sin embargo, la Dirección General de Salud Pública tiene la responsabilidad de hacer investigaciones de todo lo que se diga a favor o en contra, y que si se demuestra que hay desinformación en lo que se está diciendo…entonces basado en la investigación que se haga, se tendrán que tomar las medidas necesarias.

Por otro lado, Sucre explicó que se le va a dar un sticker que dirá 100% vacunado, primero que todo para que el cliente que quiera entrar a un comercio (bares y discotecas), sepa que en ese comercio se está cumpliendo con esta normativa.

La empresa o comercio debe acercarse a la Dirección Regional correspondiente y le recibirá un documento donde hay un compromiso por ese empresario a hacer cumplir toda la normativa en las reglas vigentes en materia de bioseguridad, “cada empresario tiene que ser responsable de la seguridad de sus clientes, lo que no podemos admitir es que digan que todos los que van a entrar son vacunados y realmente no lo son”, sostuvo el ministro de Salud.