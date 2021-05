Sucre: VacunaciÃ³n en Asamblea fue aprobada por equipo de PanavaC-19

La inoculación a diputados de la Asamblea Nacional de Panamá (AN), causante de polémica por no estar contemplada en el esquema de inmunización, fue avalada por el equipo del Plan Nacional de Vacunación contra la covid-19 (PanavaC-19), dijo este domingo el Ministro de Salud, Luis Francisco Sucre

Sucre declaró a los periodistas que los miembros del equipo del Panavac le comentaron que "en efecto" se aprobó en el Centro de Operaciones de esa instancia la vacunación "de un grupo de ellos (diputados), y que se habían pedido "mucho más vacunas" que las 500 aprobadas.

El titular del Minsa, que el viernes aseguró que la vacunación a los diputados no fue autorizada por esta cartera, indicó que las decisiones que toma el Centro de Operaciones del PanavaC son a nivel de grupo interinstitucional, en la cual él no participó esta vez.

"Nosotros formamos parte del PanavaC, sin embargo en esa reunión yo no estuve, estuve representado por el equipo de Epidemiología (del Minsa)", afirmó hoy Sucre, y, señaló, que según con la investigación realizada "sí fue aprobada" la inmunización a los parlamentarios, que causó controversia y críticas al Legislativo.

La polémica se generó porque los diputados no entran en la segunda fase (de cuatro) del esquema de vacunación actualmente en curso, que incluye a los adultos mayores de 60 años y pacientes con enfermedades crónicas.

El Parlamento aseguró en sus redes sociales que el Ministerio de Salud destinó "500 dosis de vacuna para el personal esencial que labora en pandemia, tal y como ha sido realizado en los otros dos Órganos del Estado (Ejecutivo y Judicial)".

Inclusive, la diputada del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), Kayra Harding, subió a su cuenta de la red social Instagram una foto suya recibiendo la inoculación.

Sin embargo, abordado el viernes por los periodistas, el ministro de Salud negó que la entidad a su cargo diera el aval para la aplicación de vacunas contra la covid-19 en la AN.

"Nosotros no hemos autorizado vacunas para la Asamblea, sin embargo vamos a investigar realmente (...) y verificar dónde, cómo y cuándo se tomó la decisión", afirmó Sucre en ese momento, y aclaró que "se ha ido vacunando, según el esquema de vacunación, a los mayores de 60 años".

Los periodistas no pudieron darle cobertura a esta jornada de vacunación en la AN, donde no se les permitió la entrada a la sede legislativa por supuestas razones de seguridad, según les indicó el diputado del PRD Víctor Castillo Sucre negó hoy que esto haya sido por algún tipo de secretismo, y calificó como "algo normal" la inmunización de los diferentes grupos dentro el plan de vacunación.

"Si ustedes quieren buscar algún tipo de morbo, busquen en otro lado que aquí no está, aquí lo importante es que se está buscando la vacunación de los trabajadores de la Asamblea Nacional en general", manifestó Castillo.

El hecho fue criticado duramente por el diputado independiente Gabriel Silva, al señalar en su cuenta de Twitter que la AN debe "dar el ejemplo. ¿Si los gobernantes se saltan el proceso qué pensará/hará el resto de la ciudadanía?".

Silva también calificó como "nefasto" que no se le haya dado acceso a los medios porque supuestamente estaban "'fumigando'".