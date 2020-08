Suman 600 voluntarios para pruebas de vacuna alemana contra COVID-19

Unas 600 personas respondieron al llamado del Consorcio de Investigación de Vacunas COVID-19 Panamá tras comenzar el proceso de reclutamiento de voluntarios para participar en las pruebas de la vacuna alemana contra el coronavirus, que se encuentran en su fase 2.

La vacuna, del laboratorio alemán CureVa, se comenzará a probar en el país a finales de este mes de agosto. Para tal fin el Consorcio planea reclutar 250 voluntarios que se dividen en dos grupos: personas sanas que no hayan tenido COVID-19, con edades comprendidas entre los 18 y 60 años y el segundo grupo mayores de 60 años.

En este estudio clínico participan investigadores clínicos, especialistas en enfermedades infecciosas, epidemiólogos, coordinadores clínicos, enfermeras, personal de laboratorio, farmacéuticos. ​

El infectólogo Xavier Saez Llorens indicó que en este primer ensayo colaborarán personal de CEVAXIN y del INDICASAT AIP, pero para iniciar el proceso de pruebas, la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud debe dar los permisos para la importación de la vacuna y los insumos del estudio, lo que espera pueda ser la próxima semana.

Saez Llorens indicó que por cuestiones de ética y ante las prohibiciones no pueden participar de las prueba de la vacuna, pero manifestó que estaría "encantado" de hacerlo.

Sobre los riesgo para los voluntarios se indicó que todos los medicamentos tienen riesgos. Es importante que sepan que para que un estudio de investigación se pueda realizar, uno de los objetivos del comité de bioética es asegurar que estos estudios tengan el máximo beneficio y el mínimo riesgo. Habrá un riesgo de efectos secundarios y para eso uno anticipa al paciente de lo que puede pasar. En el caso de las vacunas puede haber fiebre, dolor en el área que se colocó, náuseas y dificultad para mover el brazo".

