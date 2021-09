Suntracs celebra sus 49 con arranque de negociación de nueva convención

Esta tarde, precisamente a las 2:00 p.m., el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) y la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) comenzarán la negociación de una nueva convención colectiva para los próximos cuatro años.

Es el más reciente capítulo de una historia que arrancó un día como hoy, hace 49 años, cuando gremios de albañiles, de reforzadores y de carpinteros decidieron en la Sala Francesa de Calidonia -cerca del desaparecido teatro Tívoli- que agruparían sus energías para crear una fuerza sindical única, con la cual por fin podrían acabar con la explotación de los humildes trabajadores de la construcción.

Como cuenta a Crítica el secretario general de Suntracs, Saúl Méndez, esta historia ha estado marcada por luchas, huelgas, sacrificio de vidas de trabajadores, crisis económicas y constantes choques con la patronal y los gobiernos de turno. Sin duda, vendrá más de todo esto en el futuro.

¿Cómo han cambiado las condiciones del trabajador de la construcción en Panamá entre 1972 y 2021?

Del año '72 hacia atrás, el trabajador no contaba con un instrumento de lucha, que pudiese ayudarlo a mejorar sus condiciones de trabajo y de vida.

El salario de la década del 60, iniciando el 70 eran bajos, hasta de 21 centavos por hora. No habían equipos de protección personal. Los equipos de salud y seguridad en el trabajo eran prácticamente nulos también.

En el ‘73, la organización tiene que hacer una huelga para que se les entregue su personería jurídica y en el año ‘74 le presenta un pliego de peticiones a la Capac. En ese momento se negocia la primera convención colectiva.

De ahí comienza a haber aumentos de salario por año y por categoría de oficio, empieza a plantearse una serie de reivindicaciones de orden económico, como la necesidad de un subsidio económico cuando fallecía algún familiar del trabajador. Se empieza a regular el proceso de trabajo.

En este país, antes del 2008, ninguna universidad formaba a profesionales en materia de salud y seguridad del trabajo. Hoy, las universidades públicas y privadas forman profesionales en materia de salud y seguridad. Eso puede agradecérselo a Suntracs.

Si no hubiese existido Suntracs, si no hubiese jugado el papel que ha jugado, no se hubiesen podido arrancar a la patronal una serie de derechos obreros para mejorar las condiciones de trabajo. Como por ejemplo, que se trabaje ocho horas; como que los albañiles, armadores y carpinteros ganen casi 6 dólares la hora. Solo en ese tramo, en materia salarial han mejorado las condiciones laborales a nivel nacional.

Ahora hay obreros que ganan salarios altos de 10 dólares la hora.

¿Cuál es el panorama actual en cuanto afiliación de miembros del sindicato? ¿Cuántos están activos?

Suntracs tiene más de 100 mil miembros. En el año 90 Suntracs era menos de 3 mil obreros afiliados y en el devenir de los últimos 31 años, con el trabajo tesonero, la lucha que se ha emprendido, y la concepción clasista con la que se practica el sindicalismo; el Suntracs ha concitado la confianza de los obreros y la conciencia del obrero.

En la industria de la construcción están trabajando actualmente unos 15 mil obreros. No es igual estar afiliado y quienes están laborando.

Todo el mundo sabe que en la construcción los trabajadores no son permanentes. Al no haber la cantidad de proyectos que asuman la mano de obra, una parte de ellos migran a otra actividad. Otros simplemente están desempleados.

¿Están pronto a negociar una convención colectiva, cómo sostener las conquistas o mejorarlas con un panorama económico desolador y con la materia prima cara y subiendo?

De alrededor de unas 160 cláusulas, hemos planteado concentrarlas en 30, principalmente temas de salud y seguridad.

También va a entrar en discusión el tema salarial, sobre cuáles serán los ajustes para los próximos 4 años.

El sector construcción se desplomó en los últimos años. ¿Por qué cree que ocurrió tal colapso?

La industria de la construcción es cíclica en Panamá y el mundo. En este desorden que llaman "libre oferta y demanda", dejar hacer y dejar pasar; y no planificar la economía, causa que el sistema capitalista entre en constantes crisis.

En el año 2018 que negociamos el convenio colectivo, los empresarios nos dijeron en la mesa de negociación que ellos -en efecto- no habían planificado y habían construído de más, y que tenían edificios de apartamentos, de oficinas y centros comerciales que ellos no habían vendido y que hasta que no los vendieran, no volverían a invertir en el sector privado.

De igual forma, en el sector público está afectada por la política de gobierno de no pago a sus contratistas. Estas dos fuentes de construcción han sido afectadas.

Aquí se ha pretendido decir que los males que tenemos son por el Covid. El Covid aceleró la crisis, pero no es el generador de la situación actual.

En el año 2018 éramos 70 mil obreros trabajando en la construcción. En marzo del año 2020 sólo había en el sector de la construcción 23,587 obreros trabajando. Casi 47 mil plazas de empleo se habían perdido del 18 al 20, cuando el gobierno declaró el estado de emergencia y estas medidas antipopulares y antiobreras.

¿Cuántos trabajadores lograron recuperar sus puestos cuando se reabrió la industria en septiembre del año pasado hasta ahora? Solo 19 mil lograron recuperar sus puestos. Entonces, observamos que el Covid ha sido menos dañino que la anarquía en la economía.

¿Cómo cree que se le podrá rescatar?

La industria de la construcción debe buscar un nivel que sea adecuado para una población de 4 millones de habitantes. Creemos que la construcción debe ir encaminada a construir casas de interés popular. Consideramos que se debe concentrar en la construcción de carreteras, de escuelas, de hospitales, de potabilizadoras, etcétera. Salvar el déficit social que existe con el pueblo y dinamizar la construcción.

A nivel internacional se están comenzando a ver que puestos de empleo se están perdiendo por las innovaciones tecnológicas y el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Cómo Suntracs y el movimiento sindical panameño pueden enfrentar eso?

En el Siglo XVIII la revolución industrial incorporó la máquina y el vapor al proceso productivo y eso desplazó la mano de obra. A partir de eso el capitalismo incesantemente ha construido nuevos y modernos instrumentos de trabajo. El desarrollo tecnológico se ha dado de manera maravillosa. Pero la contradicción del capitalismo es que -al arrojar a la calle a cientos de millones de seres humanos, de pauperizar su vida- naturalmente el mismo sistema está creando las condiciones para su destrucción. Aquí se puede robotizar al mundo pero, ¿quiénes deben consumir lo que se produce? Los seres humanos.

El obrero moderno, la sociedad moderna tiene por sí sola una gran tarea transformadora, que tiene que estar vinculada a la toma del poder. Poder transformar los estados y buscar formas más equitativas del desarrollo, a buscar la forma de planificación de la economía, a buscar la forma que permita que las personas satisfagan sus necesidades, para que estos poderosos medios de transformación, maquinaria, tecnología y demás, puedan desarrollarse cónsonos con el desarrollo de la vida humana. De lo contrario va a pasar lo que ya está pasando, el hambre, la miseria, la migración y las alteraciones al ambiente.

Mientras todo esto ocurre, en Panamá, en el modelo capitalista panameño, el 43% de la población económicamente activa a marzo del año pasado, estaba en la calle, y eso no cuenta. Los llaman informales, les llaman microempresarios, pero eso es lo que pasa cuando no se planifica la economía y no se atienden las necesidades humanas.

¿Cómo celebrarán el aniversario 49 y qué preparan en el año hacia el aniversario 50?

Desde hace un mes tenemos una serie de eventos y movilizaciones, volantes y folletos explicando a los obreros y a la población general sobre lo que es el Suntracs. En la tarde de hoy tendremos un evento político cultural para celebrar el 49 aniversario. También tenemos la entrega de canastillas a niños que hayan nacido el 10 de septiembre en hospitales de cabeceras de provincias.

Hemos decidido que todo el resto del año tendremos una serie de actividades alusivas al aniversario 50.