SUPER BOWL: CHIEFS FAVORITOS ANTE TAMPA BAY

La Super Bowl de hoy será diferente a todas las 54 anteriores. Los Tampa Bay Buccaneers y los Kansas City Chiefs se enfrentan en medio de la crisis sanitaria del Covid-19.

Tom Brady estará en su décima Super Bowl, estableciendo así un nuevo récord de partidos por el título jugados. Si gana, se convertiría en el primero en conseguir siete campeonatos. Además, a sus 43 años, Brady jugará su tercera Super Bowl pasados los 40, algo que nunca antes ha conseguido nadie y sería el primer quarterback en ganar una Super Bowl en tres décadas

Sin embargo, los Kansas City Chiefs con Patrick Mahomes son los favoritos.

Con tan sólo 25 años, Patrick Mahomes ya fue Jugador Más Valioso de la temporada en 2018 y de la Súper Final que Kansas City ganó a San Francisco el año pasado. Es el QB mejor pagado de la liga con $45 millones.

Por el Covid-19, sólo habrá 22,000 espectadores en las gradas, un tercio de la capacidad del estadio. Las entradas se podían adquirir en cifras que iban de $4,802.50 a $13,175.

El partido agrupa a más de 100 millones de espectadores ante la pantalla en EEUU y 60 millones en el resto del mundo.

Coca-Cola, Pepsi y Budweiser no se anunciarán en la Super Bowl por primera vez en 37 años; tampoco lo hará Hyundai, pero General Motors aprovechará para promocionar sus nuevos motores eléctricos y Toyota recurrirá a la historia de superación de la nadadora Jessica Long.

La CBS ha sacado a subasta el primer anuncio televisivo de la Super Bowl. Será de 30 segundos y la puja empieza en $5.6 millones

El cantante canadiense The Weeknd será el encargado de protagonizar el show de medio tiempo y promete interpretar sus éxitos Blinding Lights o In Your Eyes.

Las restricciones por cuenta de la pandemia podrían disminuir las ganancias de la edición 55 del Super Bowl, que en 2020 recaudó $448 millones solo en publicidad.