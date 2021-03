Suspenden debate de cannabis medicinal

El pleno de la Asamblea Nacional suspendió la discusión del segundo debate al proyecto de Ley No. 153 que dicta las medidas para regular el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados.

La propuesta fue presentada por los diputados Crispiano Adames, Melchor Becker, Melchor Herrera, Mariano López, Juan Esquivel y Leandro Ávila.

Leandro Avila expresó su profundo dolor por la suspensión del debate de este proyecto de Ley ya que hay cientos de panameños que están dependiendo del Cannabis Medicinal, “usted no tiene idea como sufre el panameño porque hay un sinnúmero de enfermedades donde ese producto, que no es dañino ni invasivo, sino por el contrario, que ayuda a los pacientes a llevar la enfermedad, no lo tengan a disposición”.

Indicó que la Asamblea ha dado un paso atrás, ya que es un tema tan especial que esperan los panameños, “yo esperaba que al fin la Asamblea iba discutir un tema donde el panameño tiene que estar arriesgando, contrabandeando”.

Ávila dejó claro que no tiene vínculo con farmacéuticas ni empresarios, ni interés alguno, sino que su único interés es que toda la gente que está padeciendo estas enfermedades severas, y que este es un tema curativo, pueda tener acceso en Panamá a esa medicina también.

“Hay poco de hipócritas que bien que se meten su droga, pero después quieren venir acá hacer papeles en la sociedad, y yo no estoy hablando de ese consumo, yo estoy hablando del consumo del Cannabis medicinal que sirve para ayudar a cientos de personas que padecen de problemas serios y graves”, agregó.

Por su parte, Crispiano Adames explicó que varios colegas de la Comisión de Trabajo y Salud estuvieron reunidos con representantes de los pacientes, de los gremios, con las autoridades de Salud, del Ministerio de Desarrollo Social, y del Ministerio de Seguridad y se llegó al consenso de que el próximo martes se establecerá una mesa técnica para adecuar el proyecto.

“Estamos anuentes a modificar todos los aspectos que quieran para que sea lo más amplio, lo más cónsono, los más abierto posible y les demostremos que le estamos dando a la sociedad que lo exige. Necesitamos Cannabis Medicinal para mitigar nuestros sufrimientos”, señaló Adames.

Indica que espera que puedan ponerse de acuerdo en un proyecto que tienen consideraciones médicas, “no de salud mercantil ni nada que se le parezca”.

El proyecto No. 153 que establece medidas para regular el uso medicinal del Cannabis, fue aprobado en primer debate el 4 de marzo de 2020, y el pasado lunes 15 de marzo se dio un fallido intento de iniciar su discusión en segundo debate.