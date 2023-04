Susy Mouriz tiene su placa de diamante

La carismática youtuber panameña Susy Mouriz está muy feliz, y no es para menos, pues luego de 7 años de trabajo, uno de sus más grandes sueños se cumplió; recibió su placa de diamante en la plataforma de YouTube.

La famosa creadora de contenido, quien reside en México, recibió el reconocimiento tras lograr 10,000,000 suscriptores en su canal. Mouriz confesó que desde niña siempre soñó con lograrlo, pero en su mente lo veía inalcanzable.

Publicidad

“La placa de Diamante. Aún siento que estoy soñando y que nada de esto es real… No puedo creer que lo logramos. Luego de 7 años en YouTube, lo conseguimos… Me acuerdo cuando tenía 9 años y veía a todos mis youtubers favoritos con esta hermosa placa. Yo solía decir que algún día quisiera tocarla, sentirla, olerla y admirarla. Pero yo siempre lo vi como algo imposible, por años lo vi como algo inalcanzable. Hoy en día puedo decir que la tengo en mis manos y lloro cada vez que la veo”, manifestó la canalera.

Susy aprovechó la ocasión para agradecer a su madre y a todos los que la apoyaron, así como también a los que consumen su contenido.

“Acaban de hacer feliz a Susy actual y a la Susanita de hace 7 años atrás... Gracias por hacerme un sueño más real. Estoy agradecida con mi familia que desde el día uno me apoyaron. A pesar de que mi mamá al principio no sabía nada de qué era un youtuber, también gracias a todos mis amigos que me apoyan en cada locura que quiero hacer y a ustedes les grito gracias por haber decidido seguirme en todas mis aventuras. 10 MILLONES DE GRACIAS”, dijo la youtuber.

Susy se unió a la plataforma el 17 de marzo de 2017, actualmente tiene 11.2 millones de suscriptores.

Contenido Premium: 0