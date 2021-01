Tapia le mete un "jab" a Nieto y le deja las piernas de trapo en Twitter

El comentarista político Juan Carlos Tapia llamó "cobarde" al infectólogo pediatra Javier Nieto Gueva tras sus comentarios sobre la efectividad de la prolongación de los intervalos de la vacuna de la farmacéutica Pfizer/BioNtech contra el Covid-19, una vez suministrada la primera dosis.

El Twitter se convirtió en el cuadrilataero de ambos profesionales, que no usaron las manos para el encuentro, sino los dedos para escribir sus golpes, mientras otros usuarios del "pajarito azul" elegían su esquina.

Hay que tener claro que los doctores Stephen Hahn y Peter Marks, ambos de la Administración Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA), afirmaron en un comunicado publicado el 5 de enero que: "para la vacuna Pfizer / BioNTech contra el covid-19, el intervalo es de 21 días entre la primera y la segunda dosis".

Sin embargo, hay médicos panameños que aseguran que la segunda dosis puede ser administrada a las personas ya vacunadas hasta 6 semanas después, pero este argumento es rechazado por quienes están a favor de FDA.

Sigue el hilo

Publicidad

Ante estos argumentos el infectólogo pediatra, Javier Nieto Guevara, a través de su cuenta personal @jnietoguevara, escribió: "Resulta irónico que ahora se quiera usar el argumento de la FDA para generar temor en lo concerniente a la prolongación de intervalos para las vacunas contra la COVID, cuando aquí se han pasado la FDA por donde se imaginan mostrándose en contra de los tratamientos fantasiosos".

La respuesta llegó del comentarista político y experto en boxeo, Juan Carlos Tapia, @JCTapiaLMB, quien escribió: "@jnietoguevara Dígaselo al Decano de la facultad de Medicina, no a mi que soy el que tiene el valor de informar al pueblo de sus mentiras. Cobarde".

Tras el comentario de Tapia, entró en escena, el infectólogo Xavier Sáez-Llorens [email protected] que dijo: @jnietoguevara "lo peor es que sin ningún conocimiento técnico sobre vacunas.

Tapia no se quedó con ese argumento y le respondió a Llorens: "O sea que el Decano de la facultad de medicina no tiene el conocimiento de vacunas, ni la FDA".

En hilo de este debate, también participó el cardiólogo Daniel Pichel [email protected]- quien comentó:"Exacto Javier. Ayer recetaban inmunobombas y hoy se oponen a que la segunda dosis de vacuna se retrase dentro del rango habitual de tolerancia de las demás vacunas, usando como argumento “lo que dice la FDA”.

Pero, no solo los conocidos tuiteros comentaron, otros usuarios también expresaron su parecer sobre el comentario de Nieto, uno de ellos fue @ArsenioBarrera quien escribió: "Rango habitual de tolerancia"....? Una Cantinflada por decir de menos, donde están los estudios científicos que corroboren eso? Está claro que el Contrato LEONINO de "reservas" de confidencialidad es para los países ricos, Así o más claro?

Desde otro ángulo, Yair Rodríguez [email protected]_rodriguez- manifestó: "Que horroroso es para personas totalmente ajenas a su mundo ver cómo se atacan entre si, mientras muchos ni siquiera recibimos atención médica de ningún tipo para nosotros o nuestras familias. Destruir reputaciones no nos ayuda a salvar gente. Confunde y exacerba nuestra ansiedad".

Janelle Madrid - @Yerixa16- expresó: "Si los que dicen saber se equivocan aplicando ensayo y error, entonces que se puede esperar".

Ninguno de estos médicos puede hablar porque trabajan para las empresas que venden las vacunas a Panamá, son los que tienen que defender a las empresa, porque por eso cobran, escribió @isaispers, en una posición de cuestionamientos hacia los profesionales.