¡Prepárese! Mañana, a partir de las 6:00 a.m. un grupo de taxistas cerrarán puntos en Arraiján, Coclé, Herrera, Panamá, Colón, Chame, para exigir a las autoridades del Tránsito y Transporte Terrestre mantenga la medida de circulación de par y non.

La acción forma parte del paro a nivel nacional convocado por los conductores de taxis ante la falta de respuesta de las autoridades de la ATTT, que no se ha pronunciado sobre la solicitud de los conductores.

LEE TAMBIÉN: Conato de incendio en almacén de Avenida Central





Los taxistas han realizado cierres intermitentes en varias vías importantes en la vía Interamericana y realizaron una caravana en Sabanitas, Colón.

El grupo también ha rechazado el constante aumento en los precios del combustible y se muestra en contra de las plataformas electrónicas, indican, le afecta su economía.

Publicidad

#NacionalCri Taxistas cierran la ía Interamericana en Chame. Exigen que se mantenga el par y non. Tráfico Panamá.



Síguenos a través de Instagram en @criticapa02 pic.twitter.com/qp2Mk2HEwG — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) September 7, 2021