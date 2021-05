Taxistas tienen que ‘reinventarse’

El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, lsugirió a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), apoyar a los transportistas a ‘reinventarse’.

“La reinvención no conlleva a subsidios y algunos transportistas no están claros, porque tanto el Metrobús como el Metro están subsidiados, porque son propiedad del estado y el país no aguanta más subsidios, no se trata de un tema político, sino económico”, sostuvo el Defensor del Pueblo.

A juicio del defensor Eduardo Leblanc González, la excesiva proliferación de cupos, permitida por los diferentes gobiernos, independientemente de los partidos políticos, han provocado el ‘canibalismo’ entre los transportistas.

Agregó que se debe buscar la forma de eliminar cupos, aquel que no le interesa ni quiere conducir, sin otorgarlo a más nadie. También se debe tener absoluta transparencia.

Según el Ombudsman panameño, los cupos no deben ser entregados a empresas, sino que los certificados de operación, es para las personas naturales y lo que se debe es cambiar la ley.

“Actualmente se le da a una piquera o concesionaria y algunas los venden, lo que no debe ser, desde 10 hasta 20 mil y se debe castigar a esos que revenden”, sostuvo Leblanc González.

