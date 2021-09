TE se retira del debate de reformas electorales

Los magistrados del Tribunal Electoral decidieron no seguir asistiendo al debate del proyecto de ley 544 de reformas electorales, que se desarrolla en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, debido a las modificaciones introducidas por los diputados.

Heriberto Araúz, Eduardo Valdés y Alfredo Juncá estimaron que si el proceso de reformas avanzan por el camino registrado en el debate del primer bloque de artículos, es aconsejable organizar los comicios del 2024 con el Código Electoral vigente, pero bajo ningún concepto desmejorarlo.

Los planteamientos figuran en una carta firmada por los tres magistrados y enviada al presidente de la Comisión de Gobierno, Víctor Castillo, donde se cuestiona que en la sesión del 1 de septiembre se introdujeron modificaciones al proyecto original, sin tener la cortesía de compartirlas previamente con el Tribunal Electoral,a pesar de ser requeridas en repetidas ocasiones, lo cual se logró -por insistencia- al concluir la sesión.

Además los magistrados alegan que Heriberto Araúz tuvo que insistir para que se le concediera la palabra, pero fue objeto de dos llamados de atención para que terminara abruptamente su intervención y sin la cortesía solicitada para que el director nacional de Organización Electoral, rindiera un informe.

"¡Un tribunal de rango constitucional no puede, ni debe ser tratado de manera desconsiderada e irrespetuosa!", exclamaron.

Aunque los magistrados reconocen la facultad de la Asamblea de aprobar o desaprobar proyectos, advierten que si las decisiones del primer debate continúan con las limitaciones advertidas y las reformas implican retrocesos, la opinión técnica del Tribunal es que es aconsejable organizar los comicios próximos con el Código Electoral vigente.

"En virtud de que la discusión y aprobación en primer debate del primer bloque del proyecto, hasta ahora no llenan las expectativas que el Tribunal Electoral, la Comisión Nacional de Reformas Electorales) y el paí esperan, y que por mandato del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional no podemos retirar una propuesta de ley que ha sufrido modificaciones en el primer debate, la institución que representamos se ve obligada a declinar seguir asistiendo a las sesiones legislativas, porque no puede avalar con su presencia la manera como se están desarrollando tales sesiones y la mayoría de los temas aprobados", indican los magistrados.

La Asamblea Nacional había anunciado una conferencia de prensa para ayer a las 6 de la tarde con el fin de responder públicamente sobre el contenido de la carta de los magistrados, pero poco antes de esa hora, la conferencia fue cancelada.

Se espera que hoy desde las 8 de la mañana prosiga el primer debate sobre el proyecto de ley de reforma electoral.