Tejada: no se justifican más protestas

El viceministro de Trabajo, Roger Tejada, cuestionó que el movimiento social representado en la Mesa Única de Diálogo esté amenazando con manifestaciones, cuando se han logrado avances y consensos en los diferentes temas.

Tejada, quien participa en dicha mesa representando al gobierno, señaló que en los puntos señalados como prioritarios por las agrupaciones, se lograron avances significativos, por lo que no se justifican las amenazas de acciones.

Los cuatro aspectos importantes que pedían los manifestantes eran Canasta Básica, rebaja del combustible, el 6% del PIB para educación, también el tema de medicamentos… no existe un retroceso en el diálogo, hay muchos puntos en consenso, por lo cual le pedimos mucha responsabilidad a las alianzas, porque no hay razón para hacer acciones ni amenazas, no es justificable bajo ninguna razón porque hemos cumplido con los cuatro puntos que ellos establecieron como prioritarios, dijo.

Con respecto a la reducción del costo de la energía sin subsidio, explicó que un equipo especializado estará analizando los puntos pendientes en la Mesa Única de Diálogo.

En el tema de la Caja de Seguro Social (CSS), la Mesa decretó un receso hasta el mediodía del jueves para abordar la propuesta de la recomposición de la Mesa del Diálogo por la CSS para integrar a las alianzas. El movimiento social planteó que la Iglesia Católica sea facilitadora inicial.

