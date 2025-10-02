UP tendrá elecciones el 1 de julio de 2026; Flores no buscará la reelección

La Universidad de Panamá arrancó oficialmente su proceso para escoger sus nuevas autoridades para el período 2026-2031.

El Consejo General Universitario aprobó la Convocatoria Específica y el Calendario Electoral que regirá las elecciones de rector, decanos, vicedecanos y de directores y subdirectores de centros regionales y estableció que la fecha de votación será el 1 de julio de 2026, con excepción de algunas facultades y centros regionales que tienen calendarios específicos entre agosto de 2026 y febrero de 2027.

El periodo del actual rector, Eduardo Flores, culmina el 30 de septiembre de 2026, lo que da inicio a un nuevo proceso democrático interno. Flores reiteró que no se postulará.

“Reitero mi decisión de no presentar mi postulación para un nuevo período en el cargo de rector", escribió Flores en su cuenta de X.

Los candidatos a estos cargos deberán cumplir con requisitos como ser panameños, poseer título de maestría o doctorado reconocido por la Universidad de Panamá, contar con una trayectoria académica destacada y ser profesor regular de esta casa de estudios.

El voto será directo, secreto, libre y universal, con una ponderación establecida en: 60% para los profesores, 30% para los estudiantes y 10% para los administrativos.