Testamento político del General Torrijos

Hace 53 años, un 11 de octubre de 1968, la Guardia Nacional de Panamá da un golpe de Estado al presidente Dr. Arnulfo Arias Madrid, quien a pesar de que era la tercera vez que asumía la Presidencia, volvió a sufrir un golpe de estado por tendencias totalitarias que no encajaban en las circunstancias existentes.

Analicemos algunos de los errores estratégicos que lo afectaron a lo largo de su vida política:

Publicidad

1.- El Dr. Arnulfo Arias era considerado por los servicios de inteligencia de los EEUU como una fuerza hostil.

2.- Ultranacionalista, racista, xenófobo.

3.- Nunca se ganó la confianza del poder económico criollo.

4.- Nunca se pudo despojar de su relación con Alemania

5.- Mesiánico, autoritario y egocéntrico.

6.- Anti-Yankee.

PENSAMIENTO CRÍTICO

Desde cierto tiempo antes de su muerte, el General Omar Torrijos estaba profundamente decepcionado de la forma como su revolución, su obra y su proceso político habían evolucionado y también de lo que había llegado a hacerse el Estado Mayor de la Guardia Nacional.

Torrijos durante sus 13 años en el poder no hizo cambios significativos en la cúpula militar, lo que le pudo traer consecuencias fatídicas.

TORRIJISMO CUARTELARIO. Como un método de gobernar surgió como una necesidad en el momento, pero resultó imposible que se hiciera sostenible en el tiempo. Todo el poder estaba concentrado en el Comandante en Jefe de la Guardia Nacional.

Si le dio resultados y frutos para el país, permitió el desarrollo del centro financiero, consolidar el desarrollo nacional, hacer reformas y transformaciones profundas en nuestra sociedad, elevando la calidad de vida del panameño de clase baja, creó la clase media y dirigió la negociación de los tratados del canal de Panamá basándose en el concepto de un país unido. Hubo errores, porque el poder absoluto desgasta.

EVOLUCIÓN DE LOS MILITARES PANAMEÑOS

Ese fue uno de los sueños del General Torrijos. Se fundó la ESCANACAP; Escuela Nacional de capacitación política de la Guardia Nacional de oficiales con un nivel de formación política del proceso revolucionario militar panameño, copiando algunas lecciones de la revolución peruana que impartía clases de nivel político en el CAEM (Centro de altos estudios militares). Actualmente hay altos mandos militares de las Fuerzas Armadas del Perú electos en su congreso. Se estudiaban los documentos como LA LÍNEA y hoy este documento histórico marca el camino a seguir, por lo que aceptamos el torrijismo como un compromiso con el destino de la nación panameña.

EL MEA CULPA. Errores y lecciones por aprender. “Las Fuerzas Armadas que ejercen permanentemente el poder se desgastan permanentemente hasta llegar a perder su profesionalismo y acabar así con los cuadros directivos castrenses, pero las instituciones militares de orden público deben vivir mientras viva la República. (“La Línea” Pág. 2 y 3).

El Poder Militar. Demasiado tiempo en el poder absoluto. Por este factor el General Torrijos ordenó el repliegue a los cuarteles de la Guardia Nacional. No se construyó una conciencia a lo interno de la Guardia Nacional. Había fases que cumplir y una de esas fases era el repliegue de los militares de la esfera de influencia sobre el poder político.

No se hizo un mea culpa a tiempo para hacer un balance de la gestión política del proceso revolucionario panameño. No se abrió espacio institucional a generaciones de oficiales que venían subiendo. Esta fue una de las razones que contribuyeron a que se intentara un levantamiento militar contra Noriega el 16 de marzo de 1988.

Cambió radicalmente la política norteamericana hacia Panamá y abandonó su larga tradición de apoyo a un régimen con fuerte influencia militar. El proyecto militar torrijista fue invertido. La oposición y los poderes económicos aislados del pueblo y con pocas posibilidades de acceso al poder se vio favorecida a mediados de la década de 1980 con el giro de posición de los EE.UU.

REPLIEGUE A LOS CUARTELES.

El General Torrijos antes de su muerte y con un pensamiento de estratega, diseñó y ordenó a su Estado Mayor un repliegue del poder militar a los cuarteles, dando por terminada la fase del golpe militar del 11 de octubre de 1968, cumpliendo uno de los compromisos adoptados con los EE.UU., iniciando la democratización del país y el retorno de los exiliados políticos.

Con el fallecimiento del General Omar Torrijos el 31 de julio de 1981, los otros comandantes jefes de la institución, no se ciñeron a esa orden y no se replegaron a los cuarteles por ambiciones personales y mezquinas y la tentación de la Presidencia de la República, para entrar en otra fase no planificada del torrijismo.

LECCIONES DEL GENERAL TORRIJOS. Panamá alcanzó su mayor desarrollo social y económico con estabilidad permanente y sostenible en el tiempo, lo que se mantiene a la fecha, a pesar de las diferentes crisis que ha vivido nuestro país incluyendo la pandemia.

Su obra con visión de luces largas, o sea con visión estratégica a largo plazo, está funcionando. En eso no se equivocó. Revirtió el Canal de Panamá, se revirtieron todas sus tierras con sus obras civiles.

El Mea Culpa de Mario Galindo. El ex Ministro de Hacienda y Tesoro, Mario Julio Galindo Heurtematte admitió que estaba absolutamente equivocado sobre los tratados Torrijos-Carter porque lograron la transferencia del Canal de Panamá a los panameños el 31 de diciembre de 1999. “Admito que estaba equivocado y no me da vergüenza admitirlo. Me equivoqué de medio a medio”, sostuvo el Dr. Galindo en el programa dominical Radar.

Destacó lo que él negó en aquel entonces. “Para mí el General Torrijos fue un señor de grandes dotes de estadista y si no hubiera sido por él y sus asesores, los tratados Torrijos-Carter no se hubieran aprobado”. Domingo 12.9.2021.

EL TORRIJISMO era la expresión del momento que vivía el planeta; el naciente tercer mundo que buscaba la construcción de un espacio propio de crecimiento nacional apoyándose en la fractura del mundo entre dos bloques opuestos. El torrijismo es un escalón más en esa larga lucha social del pueblo panameño que identificaba progresivamente las nuevas metas a alcanzar para construirse como nación y perfeccionar el Estado.

El poder vital del Estado democrático estaba creado porque cobijaba diversas formas de pensamiento político en su seno; su lucha interna determinó la evolución del Estado que se construía. Así vemos que al calor de las propuestas de un ala neoliberal de su movimiento, la banca se desarrolló en manos privadas y transnacionales y empezó a tomar poder.

Los miembros del partido cuya creación propició y reclamó Torrijos asumieron los aspectos positivos y negativos de ese régimen. Los que, conviviendo en ese modelo, optan por uno u otro diseño difieren abiertamente en el día de hoy, por lo cual sólo pueden llamarse Torrijistas.

Programa Mínimo de Liberación Nacional. El proyecto partidista que promovió era un pacto entre la fracción del partido que es torrijista y la que es neoliberal. Hoy se ha perdido la esencia de ese gran esfuerzo de Torrijos.

El PRD ganaba las elecciones por el respaldo del poder militar aliado a Washington, pero el PRD nunca fue un aliado de los EEUU.

Tony Domínguez fue más categórico: ‘Yo tenía mis sospechas de los norteamericanos; yo tuve relación muy íntima con un agente de la CIA que estaba aquí, que se reunía dos veces por semana con Noriega y un día comenzamos a conversar con él y desde el momento que lo conocí, hicimos una buena amistad y conversábamos permanentemente sobre política.

El día anterior a las elecciones, él me dijo que la cosa estaba difícil, que estaba bien peleada pero, al día siguiente de las elecciones, me llamó y me dijo: “Ustedes ganaron por 50 mil votos, pero la orden vino de Washington; el presidente va a ser Barletta”. Después me llamó desde el aeropuerto diciendo que lo estaban trasladando, no sé para dónde pero prometió llamarme y más nunca supe de él’. “Después de tres o cuatro años, el Embajador Briggs vino de visita, pero ya no era parte del Departamento de Estado. En un almuerzo que yo le ofrecí, él se paró y dijo: ‘Yo tengo que confesar algo que me pesa en el corazón: las elecciones del 84 las ganó Arnulfo Arias, pero la orden de que Barletta era el presidente vino de Washington’’. Tony Domínguez asevera que ‘hay testigos de esa reunión… éramos siete en ese almuerzo’, recuerda...- EE.UU bendice fraude de 1984. Redacción Digital La Estrella. Actualizado 20/09/2011

DEMOCRACIA PANAMEÑA. El pueblo en general ha recibido pocos beneficios, a pesar de ser una de las economías más estables en los últimos 3 lustros de gobiernos post invasión y, a pesar de la pandemia, su centro financiero permanece estable y aún sigue atrayendo capitales con altos grados de inversión. Hay desigualdades y una amplia brecha de pobres y ricos que viene en constante crecimiento después de la invasión de diciembre de 1989.

Han pasado 32 años de gobiernos democráticos, se mantienen las mismas condiciones del control económico sobre el poder político. Como consecuencia de la pandemia, pero se están produciendo cambios en el mundo y nosotros no escapamos de esa nueva realidad.

Panamá no ha vivido la experiencia de desarrollo de partidos y fuerzas de izquierda como una amenaza a la nación como existen en nuestro entorno. Pero esta realidad no es apreciada por los poderes políticos.

LA EVOLUCIÓN DEL PRD. El PRD fue el único partido político que sobrevivió a la invasión militar de los EE. UU de 1989. Tenían una experiencia, conocimiento, la práctica de cómo administrar el estado y cuadros formados que venían ejerciendo el poder, por lo menos los 15 últimos años en los diferentes gobiernos militares que se sucedieron. Esto le dio una gran ventaja y conocimiento de las estructuras de gobierno y conocimiento de cómo hacer los negocios de las privatizaciones de las empresas estatales.

El General Omar Torrijos creó una nueva fuerza social la clase media, un incipiente nuevo factor político el PRD y los que tenían mayor experiencia eran los cuadros de la izquierda que fueron los civiles que, aprovechándose de sus cargos en la administración del estado y muchos avivatos, se aprovecharon y se hicieron millonarios a costa del Tesoro nacional que siempre debió ser del pueblo. El despilfarro del erario fue una nota característica del desgreño de las finanzas públicas, sin que hubiera un control de gastos, pero somos los militares quienes seguimos pagando los platos rotos.

Después de 32 años de desaparecer como poder militar, el PRD, nacido de la matriz del proceso revolucionario con un esquema de ser el brazo político del poder militar, se fracturó después de la invasión, pactaron con Endara y dejaron abandonados a su suerte a los militares presos.

Se impuso una línea antimilitar dentro del PRD, que se tradujo en una línea antitorrijista.

El PRD había sido diseñado para que el General Torrijos fuese su candidato presidencial y enfrentara al caudillo Arnulfo Arias.

Testimonio de Samuel Lewis Galindo: El 1 de enero de 1981 me dijo que “él estaba convencido de que los militares debían permanecer en sus cuarteles y el del PRD que quisiera ser Presidente debería, desde ahora, buscar los votos”.

Al morir el General Torrijos cambió la hoja de ruta, sus métodos y objetivos. Abandonando su proyecto nacional, lo que generó fuertes cuestionamientos de la dirección política, la democracia se convirtió en el eje que desarrollaría las nuevas alianzas de fuerzas sociales con posterioridad a la invasión norteamericana de 1989.

Hoy hay una casta política de diputados del PRD en la asamblea que sólo hablan de querer más beneficios personales, pero nacieron de las entrañas de las Fuerzas de Defensa en Bocas del Toro cuando el jefe de esa zona militar el piloto Mayor Rogelio Morales Q.E.P.D. lo catapultó a la vida política; pero ahora se ha olvidado de sus orígenes. Cuando el poder militar impuso al Dr. Nicolas Ardito Barleta como Presidente.

El PRD ha abusado del poder que hoy tiene y es muy poco probable que se enderece, por sus graves errores y su método de gobernar con el clientelismo que es un modelo muy alejado del torrijismo. El sistema se degeneró en una partidocracia que responde a los intereses de los nuevos poderes de una clase dominante que compiten por la conquista del poder estatal para el mantenimiento del régimen y mantener la acumulación del poder económico.

El mapa geopolítico y la correlación de fuerzas cambiaron por efectos de la pandemia, la atomización de la sociedad y la poca confianza en los poderes políticos.

El Partido PRD carece de un líder que despierte simpatía y confianza popular y lo que necesita es un líder con una genuina imagen incorruptible que asuma un firme compromiso de revertir el abuso y la insensatez, que actúe contra la corrupción y que logre que algún miembro de su partido pueda obtener el triunfo en el 2024. La insensatez, la corrupción y el desorden administrativo no dejan que el sueño de democracia que existió en 1989 pueda hacerse realidad con una participación del pueblo en todo y con un programa serio de eliminación de la pobreza extrema que es una carga explosiva contra todo ideal.