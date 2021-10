Testigos no aportan pruebas contra RM en caso pinchazos, salvo gran enemistad

La fiscalía en la última semana ha presentado en el juicio oral por el caso de los supuestos pinchazos telefónicos, testigos que no han podido vincular a Ricardo Martinelli Berrocal con los hechos de esta investigación y por el contrario han mostrado su animadversión en contra del expresidente. Entre esos testigos están: Aurelio Barría, exmiembro de la extinta Cruzada Civilista y afín al excandidato presidencial Ricardo Lombana, el exfiscal de Cuentas en el Gobierno de Juan Carlos Varela, el abogado Guido Rodríguez, y el exdiputado panameñista, José Luis “Popi” Varela. Hay que indicar que estos tres testigos no han podido señalar que Ricardo Martinelli haya dado orden alguna para que se intervinieran sus comunicaciones o las de otras personas y no han presentado una sola prueba en donde se asegure lo contrario.

Contrario a esto, han tratado de vender la idea de que los mensajes de correos electrónicos que aparecieron en una documentación que fueron a reconocer a la Fiscalía Auxiliar en 2014, supuestamente de manera voluntaria, había sido obtenida porque el exgobernate Martinelli lo ordenó, algo que no probaron.

Otra de las situaciones que ha quedado en evidencia, es que dichos testigos tienen “memoria selectiva”, ya que cuando la fiscalía les hacía cuestionamientos los mismos se mostraban complacientes, mientras que al ser contrainterrogados por la defensa no recordaban nada de lo expresado al Ministerio Público (MP).

“No, no recuerdo, no me consta”, fueran las respuestas constantes que dieron los testigos en el juicio.

En el caso específico de Aurelio Barría, quien se mostró nervioso en el juicio oral y al ser cuestionado por la defensa sobre el origen de los correos que [email protected] aportó cuando denunció a Martinelli por este caso, de forma puntual señaló: “desconozco de dónde salió ese correo”.

El mismo también indicó que no participó en ninguna diligencia hecha al correo electrónico [email protected]

Además, dijo que nunca entregó su celular o su computadora para que fueran inspeccionados y verificar que los correos que se le estaban mostrando eran los mismos que él mantenía en sus dispositivos.

De forma puntual, Barría enfatizó que no le consta que Ricardo Martinelli haya dado orden para intervenir su correo electrónico.

A pesar de todos estos señalamientos hechos en el juicio, Barría insiste en inculpar en sus redes sociales a Martinelli en este caso.

Igualmente, el exfiscal de Cuentas, Guido Rodríguez, tampoco pudo presentar pruebas que señalen a Martinelli como el autor de los supuestos delitos que se investigan en este caso y por el contrario se la pasó en el juicio haciendo especulaciones para tratar de vincularlo.

Mientras que en el caso del exdiputado “Popi” Varela, al igual que en el juicio anterior, pudo reconocer algunos correos suyos que la fiscalía le mostró, sin embargo, mostró muchas inconsistencias en su comparecencia hasta ahora en el juicio.

Entre las que están, por ejemplo, que a pesar de que indica que algunas transcripciones fueron de audios de conversaciones que él sostuvo, nunca la fiscalía lo puso a escuchar los mismos para corroborar que en efecto así era.

Además de esto, el mismo en respuestas a preguntas de la fiscalía, se salió de contexto de lo que se le estaba cuestionando, algo que así se lo dejó saber el Tribunal de Juicio.

“Usted señor José Luis Varela se sale de contexto de lo que se le pregunta”, dijo la jueza presidenta.