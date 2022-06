Texanos quieren invertir en Panamá

Panamá y los actores en el área de transporte y logística de Texas, concentrados en una misión comercial de s sectores marítimo, aéreo y logística de carga, realizan reuniones reuniones en nuestro país.

Esta actividad ha sido organizada entre la Autoridad para la Atracción de Inversiones y la Promoción de Exportaciones (PROPANAMA) y U.S.-Panamá Business Council (USPA) y con el apoyo Juan B Sosa, U.S. Panamá Business Council, en Houston.

Entre las empresas participantes de la misión: Port of Corpus Christi, Port Houston, Port of Gavelston, Greater Houston Port Bureau, Houston,airport System, Port Freeport, Texas EDC, The Vessel GRP, Great Lakes Dredge &Dock, Irvin Chamber of Commerce, entre otras.

