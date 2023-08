Tildan de absurdo juicio contra tuitero

El abogado Kevin Moncada consideró el juicio oral "más absurdo" que ha tenido en su historia profesional, el que se adelanta contra Eduardo Narváez, conocido como Edunar-54, por postear unas caricaturas de una modelo rusa que se parecía a la exprocuradora Kenia Porcell.

Moncada dijo que está defendiendo la inocencia de su cliente en el juicio por el presunto delito de violencia de género contra la exprocuradora, a pesar de que la fiscalía está pidiendo 12 años de cárcel para el tuitero por haber subido a su cuenta fotos de la modelo Natasha Ruskova, porque "lo que él realmente hizo fue aclarar que ella era otra persona diferente a la exprocuradora".

"A Kenia Porcell no le gustó la comparación", exclamó el abogado.

Al ser cuestionado sobre si la exprocuradora asistiría a la audiencia, Moncada sustentó que no cree que se presente, aunque está citada como testigo. Lo que sí dejó claro fue que para la fase intermedia se solicitó que Pocell participe por video, a través de una cámara Gesell, para "no revictimizarla", porque "ella no puede pisar el suelo de los mortales, ella está por allá" y verá la audiencia a través de la comodidad del dispositivo.

Moncada aseguró que este proceso en contra de Edunar ha avanzado, porque como él no ha hecho nada malo, se niega a pedir disculpas ante los medios de comunicación, a través de las cámaras de televisión, así como lo hicieron "el chiricano Juan Morales y el soldador Rúben Eladio Pérez, a quienes obligaron a pedir perdón para archivar el caso".

Por su parte, Eduardo Narváez, considera que llevarlo a una audiencia es una "violación a la libertad de expresión de todos los panameños, porque "si hoy me callan" mañana callan a "cualquiera".

En tanto, el abogado Eliécer Plicet, criticó el nivel de arrogancia al que llegan algunos funcionarios de puestos públicos de alta envergadura, como lo es la exprocuradora, la cual está atentando contra la libertad de expresión.

