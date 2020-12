Tildan de falso que exista 40% de disponibilidad en intensivos

El especialista en Medicina Interna y Cuidados Intensivos, Augusto Raúl Hernández, aseguró que es "totalmente falso" que hay capacidad del 40% de camas en cuidados intensivos en los hospitales de Panamá, para atender pacientes Covid-19.

Dijo que pareciera que en ocasiones que los funcionarios quieran llevar un discurso político tranquilizador, cuando en verdad es distinta. "La realidad es que estamos a topes de camas, a tope de que ya no podemos ver mayores cantidad de pacientes en las condiciones apropiadas y por ende no es raro que haya un aumento en la tasa de mortalidad, porque simplemente los pacientes no van a llegar a cuidados intensivos, porque no hay espacio para ellos", expresó el Dr. Hernández.

Publicidad

"El Gobierno hizo un esfuerzo, quizás pudo haber sido mejor, pero hizo un esfuerzo en habilitar más camas en algunos centros hospitalarios, pero esto debe ir de la mano de un personal", manifestó el médico en "Radar".

"Usted eventualmente puede aparecer de un día a otro mil camas, pero quién va atender esos 1,000 nuevos pacientes, qué recursos usted tiene para darle el tratamiento que merecen esos 1,000 nuevos pacientes", señaló el intensivista.

Augusto Hernández manifestó que la carga laboral a nueve meses de pandemia se ha incrementado, no hay suficientes personal médico y hay desabastecimiento importantísimo de medicamentos e insumos básicos.

Dijo que pareciera que en ocasiones lo que quieren llevar es un discurso político tranquilizador cuando en verdad es distinta, "la realidad es que estamos a topes de camas, a tope de que ya no podemos ver mayores cantidad de pacientes en las condiciones apropiadas y por ende no es raro que haya un aumento en la tasa de mortalidad, porque simplemente los pacientes no van a llegar a cuidados intensivos, porque no hay espacio para ellos".

Agrega que en un escenario distinto, hay más cosas malas que buenas en el sentido de que no hay recursos, no hay insumos, personal desgastado y en donde desafortunadamente a pesar del tiempo que ha pasado en la sociedad se ha visto un relajamiento en una época que induce a eso, épocas navideñas donde todo el mundo quiera estar cerca de sus familias.

Usar caretas puede ser obligatorio

En tanto, el epidemiólogo Arturo Rebollón advirtió la posibilidad que la segunda ola de contagios de Covid-19 sea aún más fuerte y explosiva que la primera.

Rebollón planteó la posibilidad de hacer obligatorio el uso de caretas faciales, además de la mascarilla en el metro y los autobuses, que son sitios de alto riesgo.

En cuanto a una de las estrategias adoptadas como el cierre, indicó que las autoridades de Salud deben ser más inteligentes, porque no se puede cerrar el país.

"Si hacemos un análisis por localización vemos que 16 corregimientos son los que están moviendo la aguja de esta pandemia, y dentro de esos 16 corregimientos no es todo en sí, son calles específicas donde está el problema grave. Tienes que ir a lo básico, organizar comunidades que ellas puedan tomar el control, identificar cuáles son los sitios y localmente apoyar a los grupos de trazabilidad".