Tira y jala en comisión de presupuesto por partida de Internet

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aclaró que fue rechazado el traslado de partida de $2,641,969,00 destinados a Aseo, Servicios Básicos y Servicios de Transmisión de Datos, ya que no se pudo justificar cómo se mezcló el pago de Internet con el pago de aseo.

En un comunicado la Comisión de Presupuesto alega que los diputados cuestionaron que el servicio de Internet no se puede pagar si la cobertura no llega a estos planteles de difícil acceso y los estudiantes no están recibiendo la señal de internet.

Publicidad

Con esta solicitud del MEDUCA se buscaba cumplir con el compromiso de pago de cuentas de aseo y corte de césped de vigencia 2019 y 2020; renovación de los servicios satelital simétrico inalámbrico de 4 megas para 183 Centros Educativos con 199 Enlaces de Internet, correspondiente a 12 meses. Además el servicio de internet satelital de 4 megas para 84 Escuelas del Proyecto Plan Colmena, Escuelas de la Comarca Ngobe Buglé, Chiriquí, Bocas del Toro, regiones de difícil acceso considerados en pobreza multidimensional.

Ante el rechazo de este traslado de partida por la comisión que preside el diputado del PRD, Benicio Robinson, su colega y también perredista Zulay Rodríguez, reaccionó en su cuenta de Twitter, "Señor @BenicioRobinson, cómo es posible que usted se oponga a que miles de niños tengan acceso al servicio de internet satelital en las comarcas, Bocas del Toro y Chiriquí. Qué clase de monstruo puede darle la espalda a nuestros estudiantes en medio de la pandemia".

Los diputados de la Comisión solicitaron la reformulación de ese traslado para que se presente de forma desglosada en detalle para ser sometido a reconsideración.