Tocumen prevé movimiento récord de pasajeros durante Fiestas Patrias

El Aeropuerto Internacional de Tocumen prevé un ingreso y salida de alrededor de 192,000 viajeros adicionales entre el 28 de octubre al 11 de noviembre.

De acuerdo con Tocumen, las estimaciones se sustentan en las proyecciones y reservas de las distintas aerolíneas que operan en la terminal aérea.

Se estima que el 1 de noviembre será el día de mayor movimiento de salidas, con 12,778 pasajeros, mientras que el 5 de noviembre se espera el mayor flujo de llegadas, con 11,698 viajeros.

Y los destinos internacionales más demandados por los panameños durante este periodo son Miami, Bogotá, Orlando, Cancún, Medellín, Cartagena y República Dominicana. A nivel nacional, la provincia de Chiriquí figura como uno de los principales puntos turísticos.

Las autoridades aeroportuarias han reforzado su plan operativo especial en coordinación con el Servicio Nacional de Migración, la Policía Nacional, la Autoridad Nacional de Aduanas y las autoridades de Cuarentena ante el incremento previsto para fiestas patrias. Todas las unidades incrementarán su personal en los días y horas de mayor afluencia para garantizar la fluidez en las operaciones.