Todavía no han detectado ómicron en Panamá a pesar de que 2 que viajeros en tránsito lo tenían

El ministro de Salud Luis Francisco Sucre, aseguró ayer que ya la variante Ómicron del Covid-19, pudiera estar circulando en Panamá.

Sucre indicó que científicamente no puede decir del todo un no rotundo que no la tenemos, pero que están haciendo un esfuerzo y buscando dentro de la población que ha salido positivo, practicando el análisis genómico para saber si ya dentro de la comunidad hay alguna variante.

Dos pasajeros que llegaron a Ecuador y a Trinidad y Tobago en vuelos procedentes de Panamá, dieron positivos con la variante ómicron.

El caso de Ecuador se trata de un ingeniero ecuatoriano que estuvo en Sudáfrica.

El caso trinitario es una mujer que trajo el virus abordo un vuelo en la ciudad de Nueva York el 9 de diciembre a pesar de presentar una prueba COVID-19 positiva. La mujer mostró una prueba de PCR positiva a las autoridades de viaje antes de volar a Panamá, donde dio una prueba de antígeno negativa antes de ingresar a T&T el 9 de diciembre.

Por su parte, el ministro panameño dijo que han hecho todos los ajustes con el Instituto Conmemorativo Gorgas, que es nuestro laboratorio de referencia para que aumentemos lo que es la vigilancia genómica.

Reiteró que hasta ahora científicamente no ha podido demostrar que Ómicron entró a Panamá, sin embargo, seguirán con la estrategia de tratar de retrasar su entrada o por lo menos que no se difunda rápidamente, sostuvo el ministro Sucre.

Por otra parte, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre se refirió al levantamiento del Estado de Emergencia y dijo que está planificado para finales de diciembre y que se está evaluando es que sea la parte administrativa y el resto de las medidas se mantienen, porque no hemos salido de la pandemia.

“El Estado de Emergencia está puesto hasta finales de diciembre, hasta ahora eso es como se va a proceder, a menos que se decida algo en los últimos días, pero eso es un análisis, que se está haciendo día a día, dependiendo de cómo ande la situación", añadió.