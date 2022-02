“Todo tiene su final” y “No quiero piedras en mi camino”

Destacadas emisoras de radio como KWContinente, RPC y muchas otras con sus programas especiales de las madrugadas, están contribuyendo a la terapia que necesitamos los panameños por el estrés que están produciendo esta hilera inacabable de virus acosadores sobre todo porque todas las mañanas amanece uno nuevo con etiqueta de más peligroso. Pero los artistas que le cantaron a mi generación, han dejado un tesoro para los que estamos respirando cortito y que ahora nos damos cuenta lo incomparablemente felices que fuimos. Borinqueños como Héctor Lavoe e Ismael Rivera que supieron llenar el vacío que dejaron los cubanos de 1959 para acá, me trajeron sublimes recuerdos hace un par de madrugadas: “Todo tiene su final”, impacta y devalúa todo dolor de alma por cualquier perdida decepción que uno haya tenido en la vida, cuando Lavoe canta con un tono especial:__ yo perdí lo más querido, cuando perdí a mi mamá__ Todo tiene su final__. Y que notas la de Ismael Rivera con una canción tan formidable como: Yo no quiero piedras en mi camino, tema que no todo el mundo podría analizar.

