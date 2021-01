"Todos los días aparecen casos de corrupción", dijo H.D. Mayín Correa

"Nos agobia terriblemente la cantidad de muertes de panameños por Covid", señaló la diputada Mayín Correa, en su intervención de este lunes en la sesión virtual de la Asamblea Nacional.

Correa fue censurada en su intervención, pues sufrió un corte abrupto en el momento en que se dirigía al pueblo panameños y a sus colegas.

Correa fue directa al denunciar la corrupción y la falta de estrategia en la lucha y control de la actual pandemia de Covid-19 que asola al mundo.

"Un informe de Transparencia Internacional coloca a Panamá como el cuarto país más corrupto de América Latina", indicó la diputada.

Explicó que "todos los días aparecen informes, verdaderos o no, pero, nadie los desmiente, de casos de corrupción en el manejo de la cosa pública".

"En medio de estas muertes no concibo que haya panameños que quieran robar lo poco que hay para curar a los compatriotas no para hacerse ricos", sentenció.

Puntualizó que "no estamos manejando debidamente el problema de salud pública; en otros países han cambiado las estrategias de salud".