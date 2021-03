Toque de queda de 11:00 p.m. a 4:00 a.m.

A partir del próximo lunes 5 de abril el toque de queda a nivel nacional quedará de 11 de la noche a 4 de la madrugada, según anunció el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre.

De igual forma se flexibiliza el horario de visita a ríos, playas y balnearios cuyo horario será de 6 de la mañana a 6 de la tarde, pero se mantiene la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y de paseos a playas, ríos y balnearios.

“En las últimas semanas, gracias al compromiso de todos y las estrategias implementadas, Panamá ha mantenido un índice de 5% de positividad y hemos visto como las defunciones han ido disminuyendo y mientras que otros países están en estos momentos están experimentando una crisis en sus sistemas sanitarios, en Panamá los índices demuestran números favorables en el manejo de la pandemia”, resaltó Sucre

Sucre reiteró la llegada del octavo embarque de la vacuna Pfizer contra la COVID-19, el cual consta de 36,270 nuevas dosis. Mientras que el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del MINSA informó que desde el pasado 20 de enero hasta hoy 29 de marzo se han aplicado 364,079 dosis de vacunas en todo el país.

La ministra consejera Eyra Ruíz explicó que a partir del próximo lunes 5 de abril, le corresponderá la segunda dosis de la vacuna anti-covid a los adultos mayores de 60 años del circuito 8-6.

La AIG habilitó el sitio vacunas.panamasolidario.gob.pa/verificate para verificar hora, fecha y aula en que está agendada la vacuna, dijo Ruiz, quien añadió que también serán vacunados los docentes que laboran en las escuelas del circuito.

A partir del miércoles 7 de abril se iniciará con la aplicación de la primera dosis de vacunación de los circuitos 8-10 y 8-1 para los mayores de 60 años, añadió.



De igual manera, dijo se procederá a vacunar a los docentes en las escuelas de los circuitos.

Se anunció también que las embarazadas y docentes que laboran en los circuitos 8-6, 8-10 y 8-1 podrán vacunarse inscribiéndose en la página http://vacunas.panamasolidario.gob.pa/ . Las embarazadas deben presentar al momento de la vacunación una certificación médica que lo autorice.

En el caso del circuito 8-7 la vacunación darán inicio el día 21 de abril

Se reitero que a partir de las 12:01 a.m. de este 31 de marzo toda persona que ingrese a Panamá desde cualquier país de Suramérica, ya sea por vía área, marítima o terrestre, deberá traer una prueba negativa realizada con 48 horas previa a su llegada al país y luego al tocar suelo panameño deberá realizarse por cuenta del pasajero una nueva prueba COVID-19.

Sucre informó que se han detectado seis nuevos casos de la variante brasileña en Panamá, lo que totalizan un total de 9 pacientes positivos.

Recomendó a la población de no viajar a ningún país de Suramérica y de tener la necesidad de hacerlo, tomar en cuenta las disposiciones establecidas en el Decreto No. 260, ante la aparición en Panamá de la variante brasileña y guardar todas las medidas de bioseguridad durante la visita a estos países.