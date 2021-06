Toque de queda es lo más cómodo para Minsa y Policía... ¡trabajen!

Como un “retroceso” para el comercio de los restaurantes, calificó Domingo De Obaldía, presidente de la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá el anuncio de las autoridades de Salud del nuevo horario de toque de queda de 10:00 p.m. a 4:00 a.m. en la Región Metropolitana y San Miguelito.

Con esta nueva medida los comercios deberán cerrar a las 9:00 p.m., según informó el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre.

Publicidad

Domingo De Obaldía reveló que de los 6,000 restaurantes en el país, ya no existen 2,600.

Detalló que de los 3,400 restaurantes que quedan, entre 200 a 300 no están operando, algunos porque no les convenía, su volumen no era importante para poder mantener la operación y estaban esperando que las cosas mejorarán, lo que significa que con este nuevo horario de toque de queda, tendrán menos posibilidades de abrir.

De Obaldía señaló que esta es una medida cómoda para el gobierno. “No hay nada más simple que el toque de queda sea a las 10:00 p.m. sin que ellos realmente hagan el esfuerzo de cerrar aquel establecimiento cualquiera que sean por no hacer las cosas correctamente, entonces siempre pagan justos por pecadores, los malos empresarios que hacen las cosas de una forma indebida”.

Indicó que es injusto que tengan que volver atrás los restaurantes que han estado cumpliendo con todas las normas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud y justamente cuando la economía de la gastronomía ha estado empezando a mejorar, en mayo se terminó con ventas de un 60% y algunos de casi 70%, pudieron traer 50% de los colaboradores a trabajar y se pudo comprar más mercancía al sector agropecuario y pesquero del país.

Como consecuencia con este nuevo horario de toque de queda, el presidente de la Asociación manifestó que los restaurantes van a pasar a tener venta del 60% al 40% o menos, van a tener que suspenderse los contratos a colaboradores... “todo lo que ganamos se va para atrás, algunos podrán de repente reducir los horarios de trabajo.

De Obaldía expresó que tanto la Policía Nacional y el Ministerio de Salud deben realmente trabajar, negocio que está incumpliendo cerrarlo. “Ellos saben los que están incumpliendo y no los cierran”.

Detalló que durante estos meses difíciles de pandemia han estado haciendo un trabajo titánico, un esfuerzo grande, invirtiendo para cumplir con las medidas de bioseguridad, tenemos que dar 2 mascarillas al día al personal, el personal de salonería tiene que utilizar las caretas faciales, entre otros gastos que han realiza”.