"Toro": creo que RM será candidato en el 24

El exmandatario Ernesto Pérez Balladares vaticinó que Ricardo Martinelli correrá en las elecciones presidenciales del 2024.

Durante una entrevista en "Debate Abierto", "El Toro" exclamó: ¡yo pienso que (Martinelli) va a correr...si claro!.

Publicidad

Pérez Balladares también sostuvo que un panorama con pugnas en partidos y tantos posibles candidatos, el PRD es el colectivo que mejor tiene definido sus posibilidades, porque siempre se ha hablado del vicepresidente José Gabriel Carrizo.

También dijo que se debe definir qué sucederá, en Cambio Democrático: ¿si va Rómulo Roux o el grupo de diputados que lo adversan?; falta saber cuántos candidatos independientes irán a la contienda porque surge un tema de constitucionalidad en caso de que más de tres cumplan con la cuota establecida para correr en la contienda del 2024; y además está Ricardo Lombana.

En otro aspecto, el exgobernante perredista cuestionó que se pospongan temas como el de la Caja de Seguro Social; sin embargo, advirtió que existe alrededor de esa crisis un diálogo de sordos.

No podemos decir que el problema no existe, pues se agrava todos los días más, y lo peor que nos podría pasar es que se diga: ¡Señores jubilados, no les podemos pagar más!, expresó Pérez Balladares.

Sin embargo, reiteró que no puedes llamar a un diálogo de sordos, porque vamos a seguir haciendo las mismas cosas a ver si se mejora, si lo que nos ha llevado a este punto, es que las cosas no funcionan.

Contenido Premium: 0