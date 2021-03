"Toro" recomienda evaluar equipo de "Nito" y sumar a otras fuerzas

El exmandatario Ernesto Pérez Balladares dijo que frente a la actual coyuntura difícil para el gobierno, "es el momento de hacer una reflexión y evaluar si el equipo es el mejor y creo que se pueden sumar otras fuerzas".

"El poder real es del Presidente de la República y es quien puede alinear a quienes están detrás de él", dijo "El Toro", en "Debate Abierto".

Para Pérez Balladares, el gobierno de Laurentino Cortizo enfrenta una pandemia nunca vista, y eso conlleva a un periodo de ensayo y error en la que se han cometido errores, por ejemplo los cierres por salud, que han sido fatales para el ejemplo y los ingresos.

Aunque a su juicio siente que el nivel de angustia por estar cerrados, de no tener trabajo, de no poder salir a la calle, de no poder hacer tus ventas que podías hacer en una esquina, ese es el tipo de angustia que empieza a caer con los niveles que se están dando de vacunación”.

Para el expresidente, el Gobierno debe focalizar sus políticas en la generación de empleos en las áreas donde el impacto ha sido más fuerte, pero destacó que ya el Estado no tiene capacidad de gastar más para elevar el consumo.