Torres: ‘siempre he marcado goles’

Demostrar su valía dentro de la cancha, indicó el atacante panameño Gabriel Torres, es la mejor arma para silenciar a quienes han arremetido contra él luego de tan solo conocerse sobre su fichaje por los Pumas de la UNAM, de la Liga MX.

“Para mí, el ayudar a mis compañeros será mucho más importante que ver las críticas, yo vengo a enfocarme, a tratar de jugar bien para conseguir todos los objetivos que tenemos planteado”, señaló el goleador.

La confianza que han depositado en él tanto la junta directiva como el cuerpo técnico fueron vitales para que Torres se decidiera a fichar por los Pumas, un histórico del fútbol mexicano.

“La gente que tiene Pumas, muchos me escribieron alentándome, eso me sedujo y hace que este equipo sea diferente”, dijo.

Torres manifestó que entregará el máximo para tratar de aportar a los Auriazules la experiencia adquirida durante sus más de 10 años de carrera futbolística. Indicó que espera marcar goles, pero sobre todo prometió mucho trabajo y entrega en aras de conseguir los objetivos colectivos que _sostuvo_ “siempre van a estar por encima de lo individual”.

“El compromiso es el que tienen todos mis compañeros, yo vengo a ser uno más, a tratar de ayudarles a que seamos un equipo más competitivo en todas nuestras líneas, y a intentar emular lo que se hizo en el torneo pasado y ojalá lo podamos conseguir como grupo”, resaltó.

Durante la rueda de prensa de su presentación, al jugador de la selección de Panamá le preguntaron insistentemente sobre si se consideraba un goleador, a lo que respondió: “En todos los equipos donde he ido siempre he marcado goles, para los delanteros esa es su carta y ojalá que aquí no sea la excepción; yo vengo a aportar mucho dentro de la cancha (…), los tres puntos siempre van a ser mucho más importantes que un gol mío”.

Torres, de 32 años, ansía estar disponible para el entrenador Andrés Lellini este 6 de octubre, cuando Pumas visite a los Rayados de Monterrey en el Tecnológico. “Yo venía entrenando, pero todo depende de lo que decida Andrés, no puedo llegar y obligarlo a ponerme a jugar; las decisiones las toma él, él sabrá qué es lo mejor para el equipo y para el partido del sábado”.

El panameño resaltó que espera estar “a la altura de todo” y contribuir a poner al equipo “donde se merece”, en la parte de arriba de la clasificación.

Pumas es décimo en la tabla con cinco puntos en cuatro fechas.