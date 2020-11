Trabajadores con más de 60 años se reintegrarán a sus puestos

El Gobierno emitió este jueves el Decreto Ejecutivo 1360 del 25 de noviembre de 2020 que establece la medidas para el retorno de las personas vulnerables al contagio por COVID-19 a sus puestos de trabajo, esto como parte de la implementación del plan de reapertura denominado “Ruta hacia la nueva normalidad”.

Según establece el decreto, “los servidores públicos con sesenta años o más, los que padezcan de enfermedades crónicas o degenerativas, las embarazadas que no estén haciendo uso de su licencia por maternidad y los que se les haya aplicado las medidas descritas en los Decretos Ejecutivos No. 378 de 17 de marzo de 2020 y No. 466 de 5 de junio de 2020, retornarán a sus puestos de trabajo cumpliendo con las medidas sanitarias sanitarias de bioseguridad, como lo son: el uso de mascarillas, lavado frecuente de manos, distanciamiento físico y otros señalados por la autoridad sanitaria para la población en estado de vulnerabilidad por COVID-19”.

Una vez reintegrados los servidores públicos a los que se refiere este Decreto Ejecutivo, laborarán la jornada completa. De manera excepcional y previo estudio de cada caso, estos podrán laborar en cualquiera de las siguientes modalidades, según lo determine la entidad. Será de manera presencial en la institución; bajo la modalidad de trabajo a disposición. De manera combinada entre la modalidad presencial y trabajo a disposición.

Los trabajadores del sector privado de la economía con sesenta años o más, los que padezcan de enfermedades crónicas o degenerativas y las embarazadas que no estén haciendo uso de licencia por maternidad, a los que se les haya aplicado las medidas descritas en el Dccrcto Ejecutivo No. 78 y la Resolución DM-I37-2020, ambos de 16 de marzo de 2020, retornarán a sus puestos de trabajo bajo las condiciones y modalidad acordada entre las partes, cumpliendo con las medidas sanitarias de bioserguridad, como son: el uso de mascarilla, lavado frecuente de manos, distanciamiento físico y otros señalados por la autoridad sanitaria para la población en estado de vulnerabilidad por la COVID-19.

Se autoriza el retorno a los puestos de trabajo, de manera presencial, de hasta el 100% de los trabajadores que laboran en el sector privado. El empleador asegurará el distanciamiento físico de dos metros entre los trabajadores.