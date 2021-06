Trabajadores de Estrella Azul de ColÃ³n se unen a huelga

Trabajadores de la empresa Estrella azul de la provincia de Colón, se mantienen en huelga, cuando luego de un conteo del Ministerio de Trabajo, tomaron la decisión de sumarse al llamado hecho por su sindicato a nivel nacional.

Oswaldo Danies, dirigente de la agrupación en la costa atlántica, manifestó que ellos han hecho uso del derecho a huelga que le brinda el Código de Trabajo.

Esto debido a la intención de la empresa que, de manera intransigente, ha optado en desmejorar las condiciones salariales y de trabajo de los empleados de Industrias Lácteas Estrella Azul.

Indicó el vocero, que se les está desconociendo el ajuste de salario de 4.5% sobre el salario base.

"Los nuevos dueños de la empresa hondureños, de la empresa Lácteos Hondureños S.A, pretenden no aceptar esas condiciones, que son una conquista de los trabajadores ", aseguró el sindicalista.

Agregó que la empresa pretende dar un aumento de 3 centavos por hora, 4 centavos por hora y un máximo de 8 centavos por horas dependiendo del tiempo de laborar en la misma y eso no es aceptable.

El sindicalista destacó que de igual forma han pretendido pagar vales en vez de aceptar el aumento salarial, a pesar de la existencia de una convención colectiva.

Estrella Azul actualmente cuenta con más de 1,350 trabajadores directos generando 6,750 empleos indirectos, mantiene relaciones comerciales con más de 500 proveedores de diferentes industrias.

Como la compras de leche grado A y grado B a más de 250 productores de leche nacionales, lo que representa 125,000 litros de leche diarios en riesgo; y desabastecimiento de miles de clientes a nivel nacional, y que no ha dejado de funcionar a pesar de la actual pandemia, puntualizó el dirigente.